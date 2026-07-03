Kajak-kenu: tizenegy magyar érem a korosztályos vb-n pénteken

Szerdán és csütörtökön már vízen voltak a Kanadában zajló U23-as és ifjúsági kajak-kenu világbajnokság indulói (ekkor még csak elő- és középfutamokat rendeztek), az első döntős nap viszont pénteken jött el, természetesen számos magyar érdekelttel.

Öt egységünk is aranyérmet ünnepelhetett ma: Takáts Áron, Opavszky Milán, Lőrinczi-Csákvári Brúnó és Kardos Olivér ifjúsági K4 500, Gyányi Milán, Molnár Csanád, Uhrin Dávid és Mitropoulos Iliász U23 C4 500, Fojt Sára U23 K1 1000, Samu Péter, Hidvégi Zalán, Szabó Levente és Mircse Iván U23 K4 500, Bebők Lara, Hofer Bianka, Leskó Vivien és Szabó-Csalló Nadin pedig ifjúsági K4 500 méteren ünnepelhetett.

Második lett Barna Dávid Zsombor (ifjúsági C1 500), Nagy-Rasztotzky Vince (ifjúsági K1 200), Keller Gergő (U23 K1 200), illetve Gombás Alíz, Holló Hanna, Tölgyesi Flóra és Pető Hanna (U23 K4 500), míg harmadikként Kis-Batka Imola és Kis-Batka Iringó (U23 C2 500) mellett Kalmár Nóra (ifjúsági K1 1000) zárt.

Az első döntős nap végén toronymagasan vezeti a magyar válogatott az éremtáblázatot (5,4,2),

a második helyen a csehek állnak két arannyal és egy bronzzal.

(Kiemelt képünkön: a győztes U23-as kajaknégyes tagjai Forrás: MKKSZ)