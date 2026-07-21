Nemzeti Sportrádió

Kézi: „Mentálisan is támogatnunk kell a gyerekeket” – Márián Blanka

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
2026.07.21. 18:34
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kezilabda Márián Blanka utánpótlás utánpótlássport
A hónap utánpótlásedzője júniusi díját elnyerő, a DVSC U17-es leány kézilabdacsapatával ifjúsági BL-győztes Márián Blanka az Utánpótlássportnak nyilatkozott az elismerés átvételét követően.

Ahogyan hétfőn beszámoltunk róla, a DVSC U18-as leány kézilabdacsapatának edzője, az akadémiát szakmai igazgatóként irányító Márián Blanka lett A hónap utánpótlásedzője díj júniusi kitüntetettje. A szakember a leányszakágban idén először megrendezett EHF Youth Club Trophyt, vagyis ifjúsági BL-t nyerte meg a múlt hónapban, amit a felnőtt Bajnokok Ligájában szereplő egyesületek U17-es csapatainak rendeztek meg.

A debreceniek Romániában szerepeltek az esemény selejtezőtornáján, az elődöntőben a német Dortmundot 30–25-re, a fináléban a dán Esbjerget 31–20-ra győzték le. A négyes döntőnek júniusban Budapest adott otthont. A BUD Arénában tartott elődöntőben a DVSC az FTC ellen az első félidőben hétgólos hátrányba került, ám összejött a nagy fordítás, és végül 28–27-tel biztosította a helyét a fináléban, amelyben a román CSM Bucurestit is legyőzte, hosszabbítás után 41–39-re.

Ezzel sportágtörténeti sikert értek el, a leány ifjúsági BL első győztesei lettek.

Márián boldog nyilatkozott az Utánpótlássportnak a díj átvétele után.

„Nagyon jó érzés és óriási megtiszteltetés átvenni ezt a díjat, nem gondoltam volna, hogy a sikerünk ekkora jelentőséggel bír – mondta a honlapunknak Márián. –

Úgy gondolom, a lányok legalább ennyire motiváltan, ha nem motiváltabban folytatják a diadalnak hála, még nagyobb tudásvággyal csapnak majd bele a felkészülésbe és a következő évadba. Tudják, mennyi munka és erőfeszítés kell, hogy valaki a legmagasabb szinten beváljon. Remek kezdeményezés az EHF Youth Trophy elindítása, ilyen hangulatú és körítésű meccseken nem szerepelhetnek az évad közben a lányok, és persze edzés közben sem tudjuk ezeket a szituációkat előidézni, így ez hatalmas tapasztalattal szolgál a résztvevőknek. Ezen a tornán minden apró döntésnek súlya van, az ilyen kiélezett helyzetek pedig sokat tehetnek hozzá egy fiatal játékos fejlődéséhez.”

Márián Blanka A hónap utánpótlásedzője díj júniusi győztese Fotó: Vasas Attila

Máriántól azt is megkérdeztük, mit tart a legfontosabbnak az utánpótlásedzősködés kapcsán.

„Összetett hivatásról beszélünk, sokáig tudnám sorolni, milyen elemekből áll össze. Azon túl, hogy technikailag és taktikailag megtanítjuk a gyerekeket játszani,

hogy a holtponton átlendítsük őket, és a sikert is megtanítsuk megfelelően kezelni.”

(Kiemelt képünkön: Márián Blanka az ifjúsági leány kézilabda BL döntője közben Forrás: DVSC Kézilabda Akadémia)

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