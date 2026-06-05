Kézilabda: jön az ifjúsági leány BL budapesti négyes döntője

Tavaly a fiúszakágban debütált az EHF Youth Club Trophy, ami a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában induló klubok U18-as csapatainak rendeznek meg. Az eseményen a Veszprém Handball Academy eljutott a kölni négyes döntőig, végül ezüstérmet szerzett. Idén már nemcsak a fiú-, hanem a leányszakágnak (pontosabban a női BL-klubok U17-es együtteseinek) is megrendezi a viadalt az európai szövetség.

A négycsapatos selejtezőtornákból a győztesek kvalifikáltak a Final Fourba, amit a felnőtt női BL végjátékával együtt június 6-án és 7-én Budapesten rendeznek meg.

Az esemény magyar indulói kimaxolták a selejtezőket, ugyanis mindhárom csapat bejutott a négyes döntőbe.

A Győri ETO és az FTC Horvátországban, a DVSC pedig Romániában mérette meg magát, és egyaránt két győzelemmel, magabiztosan kvalifikált. Azóta kisorsolták, hogy a szombati elődöntők alkalmával a Győri ETO a CSM Bucurestivel találkozik, a DVSC pedig az FTC-vel csap össze. Ezeket és a másnapi bronzmeccset is a BUD Arénában játsszák, míg a fináléra a felnőtt női BL négyes döntőjének csarnokában, az MVM Dome-ban kerül sor. A magyar csapatok vezetőedzői az Utánpótlássportnak nyilatkoztak a viadal előtt.

„Azt kaptuk a selejtezőtornától, amit vártunk, sőt, még többet is. Intenzív élményeink voltak, tényleg

kicsinyített mása volt ez a felnőtt BL-nek, eksztázisban voltunk végig

– mondta a DVSC-t irányító Márián Blanka. – Mire elkezdtük a szereplést, mind a három másik selejtezőtorna véget ért, a másik két magyar együttes bejutott, így nagy volt rajtunk a nyomás, hogy ne lógjunk ki a sorból. Szinte elvárásként élték meg a lányok, hogy nekünk is be kell jutnunk a legjobb négy közé, ez jött rá az alapfeszültségre.”

Az FTC-s ... Forrás: fradi.hu

„Az évad eleje óta dolgozunk együtt ezekkel a lányokkal, akik sokat fejlődtek az elmúlt hónapokban, megtérülni látszik a befektetett munkájuk. Az akaraterejük óriási, bízom benne, hogy ez messzire repíti majd őket. A BL Final Four mérföldkő lesz a pályafutásukban – veszi át a szót az FTC-s Grandpierre Judit. – Amikor megkaptuk a kiírást, célként azt jelöltük ki, hogy az MVM Dome-ban is pályára lépjünk; időközben kiderült, hogy a négyes döntő meccsei közül csak a döntőt rendezik ott, így nincs mese, fináléba akarunk jutni.”

... és az ETO-s lányok öröme Forrás: Győri ETO KC Utánpótlás/Facebook

„Ritkán van arra a lányoknak lehetőségük, hogy felmérjék, hol tartanak éppen a nemzetközi mezőnyben. Nagyon akarták a sikert a játékosaim, felnőttesen, profin vették az akadályt – fogalmazott a győri szakember, Pigniczki Krisztina. – A felnőttcsapatunktól a selejtezőtorna előtt kaptunk videóüzenetet, ráadásul a hét végén szinte egyszerre szerepelhetünk majd velük négyes döntőben.

Kicsiben lemásolhatjuk a klasszisaink menetelését,

ez motivál mindenkit.”

A múlt hét végén a csapatok az U18-as leány országos bajnokság négyes döntőjében hangolhattak az ifi BL final fourra: a ceglédi eseményen a Győri ETO a döntőben fordulatos meccsen győzte le a DVSC-t; a győriek az eldöntőben az FTC-t múlták felül.

Az ifjúsági leány BL négyes döntőjének programja



Elődöntők (06.06.):



9.00 FTC–DVSC



11.30 Győri ETO–CSM Bucuresti



Bronzmérkőzés (06.07.) - 9.00



Döntő (06.07.) - 11.30

(Kiemelt képünkön: a DVSC négyes döntőbe jutó csapata Forrás: DVSC Kézilabda Akadémia)