Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: a 13. helyért folytatják az U16-os fiúk a B-divíziós Eb-n

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2026.08.14. 10:50
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U16-os fiúválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
Nyolcpontos vereséget szenvedett a finnektől az U16-os fiú kosárlabda-válogatott a 9-16. helyért zajló helyosztók első körében a szkopjei B-divíziós Eb-n.

Azok után, hogy csoportharmadikként zárt az U16-os fiú kosárlabda-válogatott, így a középházban, vagyis a 9-16. helyért folytathatta szereplését a szkopjei B-divíziós Európa-bajnokságon. Ezután csütörtök este Moosz Milán csapata 87–79-re vereséget szenvedett a helyosztók első felvonásán.

Folytatás péntek délután a 13-16. helyért a házigazda észak-macedónok ellen.

B-divíziós U16-os fiú Európa-bajnokság, a 9-16. helyért
Szkopje, Borisz Trajkovszki Sportcentrum
Magyarország–Finnország 79–87 (21–28, 14–21, 15–20, 29–18)
Magyarország: Szöllősi 12/6, Radnóti 2, Csécsei 17/3, Halász -, Pécsi 12/3. Cs.: Bajor 21/12, Banks 6/6, Szabó-Haklits 5/3, Lo 4, Wágner -.
Finnország: Nicholson 2, Santos 18/3, Ekholm 10/6, Kemppinen 6, Haruna 12. Cs.: Crayton 11, Plith 7/3, Venhe 7/3, Ahola 6, Van Der Starre 5, Lehtipuu 3/3, Kapanen -.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

U16-os fiúválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
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