Vízilabda: győzelem a törökök ellen az U20-as férfi Eb-n

A görögök elleni győzelemmel kezdett, majd kikapott a horvátok és az olaszok ellen is a magyar U20-as férfi vízilabda-válogatott a Várnán zajló korosztályos Európa-bajnokságon. A keresztjátékban azonban

a törökök ellen magabiztosan nyert

Dabrowski Norbert együttese, amely így készülhet a pénteki, spanyolok elleni negyeddöntőre.

U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, VÁRNA

Keresztjáték

Magyarország–Törökország 21–10 (7–3, 6–4, 2–1, 6–2)

Gól: Benedek M. 5, Balogh B. 4, Tóth A., Simon B., Tátrai T., Paján B., Monostori S., Nagy Z., Haverkampf B., Jámbor Cs.



Az U20-as Eb-csapat



Balogh Botond

Bella Csanád

Benedek Mór

Cseh Maxim

Haverkampf Bence

Jámbor Csaba

Lugosi Csongor

Maser Márk

Monostori Samu

Nagy Zalán

Paján Viktor

Simon Balázs

Szitás Dávid

Tátrai Tamás

Tóth András

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)