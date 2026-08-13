Vízilabda: győzelem a törökök ellen az U20-as férfi Eb-n
Tizenegy góllal győzött a török csapat ellen a magyar válogatott a várnai U20-as férfi vízilabda Európa-bajnokságon.
A görögök elleni győzelemmel kezdett, majd kikapott a horvátok és az olaszok ellen is a magyar U20-as férfi vízilabda-válogatott a Várnán zajló korosztályos Európa-bajnokságon. A keresztjátékban azonban
a törökök ellen magabiztosan nyert
Dabrowski Norbert együttese, amely így készülhet a pénteki, spanyolok elleni negyeddöntőre.
U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, VÁRNA
Keresztjáték
Magyarország–Törökország 21–10 (7–3, 6–4, 2–1, 6–2)
Gól: Benedek M. 5, Balogh B. 4, Tóth A., Simon B., Tátrai T., Paján B., Monostori S., Nagy Z., Haverkampf B., Jámbor Cs.
Az U20-as Eb-csapat
Balogh Botond
Bella Csanád
Benedek Mór
Cseh Maxim
Haverkampf Bence
Jámbor Csaba
Lugosi Csongor
Maser Márk
Monostori Samu
Nagy Zalán
Paján Viktor
Simon Balázs
Szitás Dávid
Tátrai Tamás
Tóth András
Keresztjáték
Magyarország–Törökország 21–10 (7–3, 6–4, 2–1, 6–2)
Gól: Benedek M. 5, Balogh B. 4, Tóth A., Simon B., Tátrai T., Paján B., Monostori S., Nagy Z., Haverkampf B., Jámbor Cs.
Az U20-as Eb-csapat
Balogh Botond
Bella Csanád
Benedek Mór
Cseh Maxim
Haverkampf Bence
Jámbor Csaba
Lugosi Csongor
Maser Márk
Monostori Samu
Nagy Zalán
Paján Viktor
Simon Balázs
Szitás Dávid
Tátrai Tamás
Tóth András
(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)
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