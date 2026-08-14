Vízilabda: kikaptak a magyarok a negyeddöntőben az U20-as férfi Eb-n

Bár az első negyedet még megnyerte, érződött, hogy egyre nehezebben törte fel a spanyol védelmet a magyar válogatott a várnai U20-as férfi vízilabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében – írja a hazai szövetség Facebook-oldala.

A spanyolok jóval több lövéssel próbálkoztak, intenzívebb játékuk pedig magabiztos sikert hozott,

13–7-re kaptak ki a magyarok.

Dabrowski Norbert együttese az 5-8. helyért folytatja a szereplést a kontinensviadalon.

U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, VÁRNA

Negyeddöntő

Magyarország–Spanyolország 7–13 (3–2, 2–4, 1–4, 1–3)

Gól: Tóth A. 3, Balogh B., Cseh M., Haverkampf B., Jámbor Cs.



Az U20-as Eb-csapat



Balogh Botond

Bella Csanád

Benedek Mór

Cseh Maxim

Haverkampf Bence

Jámbor Csaba

Lugosi Csongor

Maser Márk

Monostori Samu

Nagy Zalán

Paján Viktor

Simon Balázs

Szitás Dávid

Tátrai Tamás

Tóth András

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)