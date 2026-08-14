Vízilabda: kikaptak a magyarok a negyeddöntőben az U20-as férfi Eb-n
Hat góllal kikapott a magyar válogatott a spanyol csapat ellen a várnai U20-as férfi vízilabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében. Együttesünk az 5-8. helyért folytatja a szereplést.
Bár az első negyedet még megnyerte, érződött, hogy egyre nehezebben törte fel a spanyol védelmet a magyar válogatott a várnai U20-as férfi vízilabda Európa-bajnokság negyeddöntőjében – írja a hazai szövetség Facebook-oldala.
A spanyolok jóval több lövéssel próbálkoztak, intenzívebb játékuk pedig magabiztos sikert hozott,
13–7-re kaptak ki a magyarok.
Dabrowski Norbert együttese az 5-8. helyért folytatja a szereplést a kontinensviadalon.
U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, VÁRNA
Negyeddöntő
Magyarország–Spanyolország 7–13 (3–2, 2–4, 1–4, 1–3)
Gól: Tóth A. 3, Balogh B., Cseh M., Haverkampf B., Jámbor Cs.
Az U20-as Eb-csapat
Balogh Botond
Bella Csanád
Benedek Mór
Cseh Maxim
Haverkampf Bence
Jámbor Csaba
Lugosi Csongor
Maser Márk
Monostori Samu
Nagy Zalán
Paján Viktor
Simon Balázs
Szitás Dávid
Tátrai Tamás
Tóth András
Negyeddöntő
Magyarország–Spanyolország 7–13 (3–2, 2–4, 1–4, 1–3)
Gól: Tóth A. 3, Balogh B., Cseh M., Haverkampf B., Jámbor Cs.
Az U20-as Eb-csapat
Balogh Botond
Bella Csanád
Benedek Mór
Cseh Maxim
Haverkampf Bence
Jámbor Csaba
Lugosi Csongor
Maser Márk
Monostori Samu
Nagy Zalán
Paján Viktor
Simon Balázs
Szitás Dávid
Tátrai Tamás
Tóth András
(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)
Legfrissebb hírek
Vízilabda: vereség az olaszoktól az U20-as Eb-n
Utánpótlássport
2026.08.12. 22:04