Birkózás: Európa tetején a Zsitovoz testvérek

A birkózósportban hagyományos nyári utánpótlás-világversenydömpingből már csak egyetlen kiemelt viadal, a pozsonyi U20-as világbajnokság van hátra. Május óta már négy korosztályos világeseményen (U20-as Eb, U17-es vb és Eb, illetve U15-ös Eb) vagyunk túl, s ezeken számos magyar éremnek örülhettünk. Aranyat azonban csak három versenyzőnek sikerült szereznie, a bajnokok között ráadásul egy testvérpár is szerepel.

A 17 éves Zsitovoz Márián – aki az 53 kilós súlycsoportban a tavalyi győzelmét követően címvédőként érkezett az idei U17-es Eb-re – nem igazán találtak fogást az ellenfelei a kadétok szamokovi kontinensviadalán. A négy meccsén összesítésben 35–0-s pontaránnyal nyert, két-két tus- és technikai tusgyőzelmet aratva. Az ESMTK-KIMBA ígérete ezzel már a harmadik utánpótlás Európa-bajnoki címének örülhetett (összességében két U17-es és egy U15-ös Eb-arannyal büszkélkedhet). Mindezt a sportágban „Másának” szólított ígéretnek sikerült megfejelnie a bakui U17-es vb-n egy újabb bronzéremmel – merthogy azzala harmadik hellyel megismételte az egy évvel ezelőtti világbajnoki eredményét.

Zsitovoz Mária (balra) Forrás: UWW/MBSZ

Közben a bátyja, a 19 esztendős Zsitovoz Petro sem tétlenkedett, ő a szkopjei U20-as Európa-bajnokságon tette le a névjegyét: a dobogó legfelső fokára állhatott fel a kötöttfogásúak 65 kilós kategóriájában. A siker értékét növeli, hogy a döntőben 7:0-s hátrányból fordított, és győzött holland riválisa ellen.

„A korábbi évek kudarcaiból – így például az elveszített U17-es vb-elődöntőből és U23-as Eb-bronzmeccsből – sokat tanultam. Azok a negatív tapasztalatok is kellettek ahhoz, hogy most győzni tudjak. Rögös út vezetett a dobogó tetejére, ezért is jelent számomra különösen sokat ez a siker.

Az Európa-bajnokság persze csak egy állomás volt, a célom, hogy még több hasonlóan szép eredményt érjek el

– mondta Petro, akinek a következő vasárnaptól már a pozsonyi U20-as vb-n van jelenése, és ott szintén éremesélyesként lép majd szőnyegre.

Zsitovoz Petro Forrás: UWW/MBSZ

A Zsitovoz család tagjai egyébként az ukrajnai Brovariból, Kijev külvárosából származnak, onnan költöztek bő egy évtizeddel ezelőtt Magyarországra, amikor az édesapa, Mikola Budapesten, az ESMTK-nál kapott edzői munkát. A gyermekei, Petro és Mária kisgyerekként már Pesterzsébeten tanultak meg birkózni, és ott nevelkedve váltak a nemzetközi porondon is kiváló versenyzővé.

„Jóban vagyunk egymással, de azért bármin össze tudunk kapni, ami persze szinte természetes a testvérek között – folytatta a húg, Mária, aki a hazai sportági utánpótlás kiemelkedő tehetsége. –

A konfliktusok ellenére is nagyon szeretjük és támogatjuk egymást. Mindig rendkívül motiváló látni, amikor a másik egy-egy nagy sikert ér el.

A mindennapokban is jó dolog megélni, hogy át tudjuk érezni egymás problémáit, hiszen egy cipőben járunk, hasonló nehézségeken megyünk keresztül a sportpályafutásunk során. Így segíteni is tudjuk egymást egy-egy jó szóval vagy tanáccsal.”

És hogy miben rejlik elsősorban a Zsitovoz testvérek tehetsége?

„Valószínűleg a jó génekben, a kiváló mentalitásukban, illetve persze a rengeteg munka az edzéseken sem mellékes. Koncentrált, figyelmes versenyzők mindketten, emellett az utolsó pillanatig kőkeményen küzdenek, legyen bármilyen állás az adott meccsen" – mondta az édesapa, Mikola Zsitovoz.

(Kiemelt képen: Zsitovozék a szőnyegen. Az U20-as Eb-győztes Petro, az edző-édesapa, Mikola, illetve a kétszeres U17-es Európa-bajnok Mária Forrás: ESMTK)