Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: három magyar győzelem az U19-es Eb első két napján

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2026.08.14. 18:55
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ökölvívás utánpótlás utánpótlássport
Hat magyar fiatal lépett ringbe a szerbiai U19-es ökölvívó Európa-bajnokság első két napján, közülük hárman ünnepelhettek győzelmet.

A szerbiai U19-es ökölvívó Európa-bajnokság első napján Illés Nóra (60 kg) német, Törő Eszter (65 kg) pedig szerb versenyző ellen kapott ki, győzelmet ünnepelhetett viszont Pápai László (50 kg), aki izraeli, illetve Bozai Gyula (85 kg), aki svájci riválist múlt felül.

Pénteken is ötvenszázalékos volt a magyar mérleg: Turós Levente (70 kg) albán ellenféllel szemben nyert, Gombai Dominik (55 kg) viszont nem bírt a spanyol versenyzővel.

Turós, Pápai és Bozai is a legjobb tizenhat közé jutott be a sikerrel.

(Kiemelt képünkön: Pápai László a válogatott edzőivel Fotó: Kincses Margit/MÖSZ)

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