Cselgáncs: hétfőn kezdődik az ifjúsági Eb a Kanári-szigeteken

Hét fiú és kilenc leány versenyzővel a magyar küldöttségben hétfőn rajtol el az ifjúsági cselgáncsozók Európa-bajnoksága, amelynek az idén a Kanári-szigetek, azon belül pedig Gran Canaria szigete ad otthont. Az U18-as korosztály kontinensviadalára összesen 43 ország 427 dzsúdósa nevezett.

A korábbi évekhez képest

ezúttal visszafogottabb reményekkel várhatjuk az ifi Eb-t, azonban így is akadnak olyan indulóink, akik akár az éremszerzésre is esélyesek lehetnek.

A magyar fiatalok összesen 13 érmet nyertek tavasszal a válogatóul szolgáló korosztályos Európa-kupa-állomásokon (Somorja, Porec, Teplice és Bielsko-Biala).

Közülük Bartyik Iza Szófia (57 kg) volt a legeredményesebb, aki az idén egy ezüst- és két bronzéremmel áll az Ek-viadalokon, s ennek köszönhetően a negyedik kiemeltként várhatja az Eb-t.

Pirbus-Gróf Nóra (40 kg), Takács Nóra (44 kg) szintén kiemelt lesz, előbbi ötödik, utóbbi hetedik helyen rangsoroltként várhatja a sorsolást, illetve aztán magát a küzdelmeket. Rajtuk kívül még Pápai Stella (48 kg) is befért utolsóként, nyolcadikként a kiemeltek közé. A fiúk közül Mildner Nimród (66 kg) lehet a legesélyesebb a kiemelkedő szereplésre, miután az idén két érmet szerzett Európa-kupán, sőt Somorján győzni is tudott – ezzel 2026-ban ő az egyetlen, aki Ek-állomáson diadalmaskodott.

Bartyik Iza Szófia az idén három Ek-versenyen nyert érmet, és negyedik kiemeltként várhatja az ifi Eb-t Forrás: EJU

Mindjárt az első, hétfői versenynapon öt magyar versenyzőért (Nagy Levente, Pirbus-Gróf Nóra, Takács Nóra, Radics Maja és Pápai Stella) szoríthatunk az Eb-n.

A tavalyi ifi Európa-bajnokságot a mieink két éremmel, Csermák Dániel révén egy arannyal, valamint Fedora Ferenc révén egy bronzzal zárták. Az egy évvel ezelőtti érmesek és pontszerző helyezést elérők közül csupán az ifi Eb-ötödik és vb-hetedik Radics Maja van ott most is a csapatban Gran Canarián. Ő viszont már ezúttal két súlycsoporttal feljebb – a 40 helyett 48 kilóban – indul ebben az esztendőben az ifjúsági Eb-n.

Az előzetes esélyeket látva, az éremszerzéshez bravúrra lenne szükség,

egy-két pontszerző helyezés tűnik reális célkitűzésnek a magyar válogatott esetében.

A csütörtöki vegyes csapatversenyben nem szerepelnek a mieink.

IFJÚSÁGI EURÓPA-BAJNOKSÁG, GRAN CANARIA (SPANYOLORSZÁG)

A versenyprogram:

Június 29., hétfő

Fiú 50 (Nagy Levente, Mogyi-Bajai JC), 55 és 60 kg, leány 40 (Pirbus-Gróf Nóra, Nagykanizsai JK), 44 (Takács Nóra, Zalaegerszegi JSE), 48 kg (Radics Maja, Mogyi-Bajai JC; Pápai Stella, Tatai AC)



Június 30., kedd

Fiú 66 (Mildner Nimród, Budapesti Honvéd; Pánczél Csanád, MTK Budapest) és 73 kg (Nagy Áron, Ceglédi VSE; Bóna Zalán, MTK Budapest), leány 52 (Raffay Zsófia, Budapesti Honvéd), 57 (Pajerich Anna, Ledényi JI; Bartyik Iza Szófia, Vasas Judo) és 63 kg (Bandi Synthia, Budafoki KE)



Július 1., szerda

Fiú 81 (Hernádi Csanád, Atomerőmű SE; Tulik Olivér, Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola), 90 és +90 kg, leány 70 (Török Csenge, Hód Judo SE) és +70 kg



Július 2., csütörtök

Vegyes csapatverseny (a magyar válogatott nélkül)

(Kiemelt képen: Takács Nóra (bal szélen) teplicei dobogó második fokán az ifjúsági Európa-kupa-sorozatban Forrás: EJU)