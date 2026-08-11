Egy hónap múlva 38 magyarral rajtol a cselgáncs Grand Slam

A judoinfo.hu szaklap összegzése szerint a szervezők csaknem háromszáz nevezésnél tartanak, és a rajtnál négy-ötszáz résztvevőre számíthatnak a korábbi évek tapasztalatai alapján. A budapesti esemény sokak számára egyben világbajnoki főpróba is lesz, mivel három héttel a bakui vb előtt kerül rá sor. Az egyéni küzdelmekben minden ország súlycsoportonként két, vagyis legfeljebb 28 főt indíthat. Magyarország a rendező jogán kategóriánként négy versenyzőt állíthat tatamira, s a tervek szerint 38-an képviselik majd a hazai színeket, hivatalos csapathirdetés az augusztus végi, lausanne-i Grand Slam után várható.

Az idei lesz a harmadik GS Budapesten, amely az elmúlt fél évszázadban rendre rangos nemzetközi viadaloknak adott otthont. Az 1964-ben bemutatkozott Hungária Kupa megszűnése után, a nemzetközi szövetség World Tour-sorozatának állomásaként 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban, 2018-ban és 2019-ben a Grand Prix, 2023-ban a Mesterek Kupája, 2017-ben, 2021-ben és 2025-ben pedig a világbajnokság volt a hazai csúcsesemény. A koronavírus-járvány kirobbanását követően, 2020-ban az első nagy nemzetközi torna a magyar Grand Slam volt a világon, ezt követte a 2022-es GS.

A háromnapos versenyre – melyen 154 ezer euró pénzdíjat osztanak szét – ingyenes a belépés.