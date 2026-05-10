Kispesten már döntetlennel is aranyérmes a Vasas a másodosztályban
A kettős rangadók korábbi négy résztvevője közül kettő, a 14-szeres bajnok Honvéd és a hatszoros aranyérmes Vasas 2023-ban együtt esett ki az NB I-ből. Az elmúlt három idényben ötször találkoztak egymással a második vonalban, 2023–2024-ben mindkét meccset az angyalföldiek nyerték meg 3–0-ra, 2024 novemberében 1–0-ra a Honvéd győzött, a „visszavágón” 2–2-es döntetlen született, a mostani idényben pedig a Fáy utcában 2–0-ra diadalmaskodtak a kispestiek. Most, az idény utolsó előtti fordulójában a második összecsapásuk jön, de immár biztos, hogy a következő már az NB I-ben lesz, hiszen mindkét csapat feljutott. A tét immár „csak” az NB II bajnoki címe, amelyhez a Vasasnak a döntetlen is elég vasárnap, hiszen ötpontos előnnyel áll az élen.
A Honvéd klubhonlapjának tájékoztatása szerint technikai telt ház lesz, minden jegy elkelt a mérkőzésre, kizárólag a biztonsági szempontok betartása miatt nem lesz maximális a Bozsik Aréna kihasználtsága.
Urblík Józsefnek, a Vasas FC középpályásának nagyszerű idénye van, még a gólkirályi cím is ösztönözheti, 12-vel a második helyen áll az NB II góllövőlistáján, s csak eggyel előzi őt meg a kecskeméti Pálinkás Gergő. A Budafok 3–2-es legyőzését követően már a Honvéd elleni rangadóról is beszélt.
„Sok néző, szép stadion, nagyon jó meccset várok, az egész NB II legjobb mérkőzését – mondta a piros-kékek csapatkapitánya a klubhonlapnak nyilatkozva. – Öt ponttal vezetünk, bevallom, szeretnénk ott ünnepelni, meg akarjuk nyerni a mérkőzést, motiválni nem kell senkit, az biztos!”
LABDARÚGÓ NB II
29. FORDULÓ
16.00: Budapest Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Szentlőrinc–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
17.00: Budafoki MTE–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
17.00: Kecskeméti TE–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
17.00: Karcagi SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
19.00: Aqvital FC Csákvár–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Vasas FC
28
19
4
5
56–22
+34
61
|2. Budapest Honvéd
28
17
5
6
45–21
+24
56
|3. Kecskeméti TE
28
15
3
10
47–35
+12
48
|4. Mezőkövesd
28
13
7
8
36–31
+5
46
|5. Kozármisleny
28
11
9
8
34–38
–4
42
|6. Csákvár
28
10
10
8
41–37
+4
40
|7. Videoton FC Fehérvár
28
10
9
9
35–28
+7
39
|8. BVSC-Zugló
28
11
4
13
31–28
+3
37
|9. Karcagi SC
28
9
8
11
28–38
–10
35
|10. FC Ajka
28
10
3
15
22–35
–13
33
|11. Szeged-Csanád GA
28
8
9
11
26–33
–7
33
|12. Tiszakécske*
28
9
9
10
35–42
–7
32
|13. Soroksár SC
28
7
9
12
38–44
–6
30
|14. Szentlőrinc
28
5
12
11
31–40
–9
27
|15. Budafoki MTE
28
6
7
15
29–47
–18
25
|16. Békéscsaba
28
5
10
13
25–40
–15
25
|*A Tiszakécskétől 4 pont levonva.