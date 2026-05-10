Kispesten már döntetlennel is aranyérmes a Vasas a másodosztályban

A kettős rangadók korábbi négy résztvevője közül kettő, a 14-szeres bajnok Honvéd és a hatszoros aranyérmes Vasas 2023-ban együtt esett ki az NB I-ből. Az elmúlt három idényben ötször találkoztak egymással a második vonalban, 2023–2024-ben mindkét meccset az angyalföldiek nyerték meg 3–0-ra, 2024 novemberében 1–0-ra a Honvéd győzött, a „visszavágón” 2–2-es döntetlen született, a mostani idényben pedig a Fáy utcában 2–0-ra diadalmaskodtak a kispestiek. Most, az idény utolsó előtti fordulójában a második összecsapásuk jön, de immár biztos, hogy a következő már az NB I-ben lesz, hiszen mindkét csapat feljutott. A tét immár „csak” az NB II bajnoki címe, amelyhez a Vasasnak a döntetlen is elég vasárnap, hiszen ötpontos előnnyel áll az élen.

A Honvéd klubhonlapjának tájékoztatása szerint technikai telt ház lesz, minden jegy elkelt a mérkőzésre, kizárólag a biztonsági szempontok betartása miatt nem lesz maximális a Bozsik Aréna kihasználtsága.

Urblík Józsefnek, a Vasas FC középpályásának nagyszerű idénye van, még a gólkirályi cím is ösztönözheti, 12-vel a második helyen áll az NB II góllövőlistáján, s csak eggyel előzi őt meg a kecskeméti Pálinkás Gergő. A Budafok 3–2-es legyőzését követően már a Honvéd elleni rangadóról is beszélt.

„Sok néző, szép stadion, nagyon jó meccset várok, az egész NB II legjobb mérkőzését – mondta a piros-kékek csapatkapitánya a klubhonlapnak nyilatkozva. – Öt ponttal vezetünk, bevallom, szeretnénk ott ünnepelni, meg akarjuk nyerni a mérkőzést, motiválni nem kell senkit, az biztos!”

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

16.00: Budapest Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Szentlőrinc–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

17.00: Budafoki MTE–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

17.00: Kecskeméti TE–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: Karcagi SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

19.00: Aqvital FC Csákvár–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!