Kispesten már döntetlennel is aranyérmes a Vasas a másodosztályban

BODNÁR ZALÁN
2026.05.10. 08:53
Urblík József bajnokként és gólkirályként juthat fel az NB I-be a Vasassal (Fotó: Unger Tamás)
Telt ház előtt csaphat össze vasárnap az NB II két patinás csapata, a Bp. Honvéd és a Vasas – ebben az osztályban egy ideig utoljára.

A kettős rangadók korábbi négy résztvevője közül kettő, a 14-szeres bajnok Honvéd és a hatszoros aranyérmes Vasas 2023-ban együtt esett ki az NB I-ből. Az elmúlt három idényben ötször találkoztak egymással a második vonalban, 2023–2024-ben mindkét meccset az angyalföldiek nyerték meg 3–0-ra, 2024 novemberében 1–0-ra a Honvéd győzött, a „visszavágón” 2–2-es döntetlen született, a mostani idényben pedig a Fáy utcában 2–0-ra diadalmaskodtak a kispestiek. Most, az idény utolsó előtti fordulójában a második összecsapásuk jön, de immár biztos, hogy a következő már az NB I-ben lesz, hiszen mindkét csapat feljutott. A tét immár „csak” az NB II bajnoki címe, amelyhez a Vasasnak a döntetlen is elég vasárnap, hiszen ötpontos előnnyel áll az élen.      

A Honvéd klubhonlapjának tájékoztatása szerint technikai telt ház lesz, minden jegy elkelt a mérkőzésre, kizárólag a biztonsági szempontok betartása miatt nem lesz maximális a Bozsik Aréna kihasználtsága.

Urblík Józsefnek, a Vasas FC középpályásának nagyszerű idénye van, még a gólkirályi cím is ösztönözheti, 12-vel a második helyen áll az NB II góllövőlistáján, s csak eggyel előzi őt meg a kecskeméti Pálinkás Gergő. A Budafok 3–2-es legyőzését követően már a Honvéd elleni rangadóról is beszélt.

„Sok néző, szép stadion, nagyon jó meccset várok, az egész NB II legjobb mérkőzését – mondta a piros-kékek csapatkapitánya a klubhonlapnak nyilatkozva. – Öt ponttal vezetünk, bevallom, szeretnénk ott ünnepelni, meg akarjuk nyerni a mérkőzést, motiválni nem kell senkit, az biztos!”

LABDARÚGÓ NB II
29. FORDULÓ
16.00: Budapest Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Szentlőrinc–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
17.00: Budafoki MTE–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
17.00: Kecskeméti TE–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
17.00: Karcagi SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
19.00: Aqvital FC Csákvár–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Vasas FC

28

19

4

5

56–22

+34

61

  2. Budapest Honvéd

28

17

5

6

45–21

+24

56

  3. Kecskeméti TE

28

15

3

10

47–35

+12

48

  4. Mezőkövesd

28

13

7

8

36–31

+5

46

  5. Kozármisleny

28

11

9

8

34–38

–4

42

  6. Csákvár

28

10

10

8

41–37

+4

40

  7. Videoton FC Fehérvár

28

10

9

9

35–28

+7

39

  8. BVSC-Zugló

28

11

4

13

31–28

+3

37

  9. Karcagi SC

28

9

8

11

28–38

–10

35

10. FC Ajka

28

10

3

15

22–35

–13

33

11. Szeged-Csanád GA

28

8

9

11

26–33

–7

33

12. Tiszakécske*

28

9

9

10

35–42

–7

32

13. Soroksár SC

28

7

9

12

38–44

–6

30

14. Szentlőrinc

28

5

12

11

31–40

–9

27

15. Budafoki MTE

28

6

7

15

29–47

–18

25

16. Békéscsaba

28

5

10

13

25–40

–15

25

*A Tiszakécskétől 4 pont levonva.

 

 

