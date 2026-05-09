Hoki: Karsai Ferenc kimaxolta a szezont klubjában és a válogatottban

Rendkívül sikeres évadot tudhat maga mögött Karsai Ferenc, aki klubszinten Finnországban és az utánpótlás jégkorong-válogatottakban is alaposan letette a névjegyét. A 2009-es születésű hátvéd a Jokerit csapatával megnyerte az U18-as bajnokságot, és az idényben 53 mérkőzésen 7 gólt és 45 gólpasszt termelt. A bajnoki aranyérem mellett a magyar fiatal az alapszakaszban az első helyen zárt a gólpasszlistán, míg

a teljes szezonra vetítve a második legjobb lett a finn ligában, továbbá a bajnokság All Star-csapatába is beválasztották,

ami légiósként még inkább figyelemre méltó teljesítmény.

Őszintén megvallva, nem ilyen szezonra készültem, még a saját várakozásaimat is jócskán sikerült felülmúlni mind a csapatszinten elért sikerekben, mind az egyéni statisztikai mutatókban

– mondta Karsai az Utánpótlássportnak. – Szinte minden jól alakult, hiszen amellett, hogy pályafutásom során most játszottam a legtöbb meccset egy idény alatt, ez volt az eddigi legeredményesebb évadom is, szóval rengeteget tudtam fejlődni. A finn U18-as bajnoki cím mellett két korosztályos világbajnokságon is játszhattam, az U20-asokkal aranyérmet nyertünk a divízió I/B-csoportban, az U18-asokkal szép negyedik helyet értünk és benn maradtunk a divízió I/A-ban, szóval csakis elégedett lehetek. Bízom benne, hogy a következő szezon akár még ennél is jobb lehet. Alapvetően nem gondoltam volna, hogy az első U18-as évadomban mindjárt ilyen sok pontra leszek képes a finn korosztályos bajnokságban, de ami talán még ennél is jobban meglepett, hogy az U18-as vébét követően már a felnőttválogatottba is meghívót kaptam és debütálhattam az ukránok elleni zárt kapus felkészülési meccsen. Különleges érzés volt pályára lépni a nagyválogatottban, és megtapasztalni, hogy milyen is a felnőttjégkorong belülről.”

Karsai Ferenc U18-as finn bajnoki címet ünnepelhetett a Jokerittel Fotó: Ella Jalava

Ráadásul ezzel így elmondhatja magamról, hogy 16 évesen egy szezon alatt az U18-as, az U20-as és a felnőtt nemzeti csapatban is játszott, ami igazán egyedülálló dolog.

„A szezon utolsó fázisa igazán sűrűre sikerült, ugyanis a finn U18-as bajnoki döntő utolsó meccsének másnapján máris csatlakoztam a válogatotthoz már az U18-as világbajnokság helyszínén, Lengyelországban.

Nem adódott sok pihenőm, de nagyon élveztem minden percet a vébén is, szerintem sikerült megugranom az akadályt, és a csapat segítségére tudtam lenni.

Karsai kiemelte: az elmúlt időszakban mentálisan fejlődött a legtöbbet.

Jobban kezelem a nyomást a kritikus szituációkban, és ennek köszönhetően jelentősen sikerült redukálni a hibaszázalékot a játékomban.

Persze, ez nemcsak az én érdemem, hálával tartozom az edzőimnek mind Finnországban a Jokeritnél, mind a válogatottaknál, valamint az otthoni egyéni képzésemet vezető szakembereknek is sokat köszönhetek. Igyekszem a munkámmal, a teljesítményemmel megszolgálni ezt a bizalmat, és továbbra is csak tenni a dolgom. És, hogy ezek után mi jelentheti az újabb lépcsőfokot? A következő szezonban a Jokeritben már leginkább az U20-as csapatban fogok játszani, és ott szeretnék vezérszerepet betölteni, illetve remélem, idővel a felnőttcsapatban is megkaphatom a lehetőséget a bemutatkozásra a finn élvonalban, a Liigában.

Magasan van a mérce, de nagyon motivált vagyok! Jövőre, 2027-ben lesz az évjáratom az NHL-drafton, és mindent el fogok követni, hogy lehetőleg majd ott kiválasszanak engem.

