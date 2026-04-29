Vívás: öt éremmel zárták a magyarok az U23-as Európa-bajnokságot

Öt érmet érdemeltek ki a magyar fiatalok a Cagliariban rendezett U23-as vívó Európa-bajnokságon. A medáliák között aranyat nem találunk,

a két ezüst mellett három bronz került a gyűjteménybe.

A nyitó napon a kardozó Bíró Huba és a tőröző Kosztolányi Hunor is bronzérmet szerzett. Aztán a férfi párbajtőrözők között Kovács Gergely és Somody Soma egymás ellen vívta az elődöntőt, amely az előbbi sikerével ért véget. A döntőben aztán Kovács 15:13-ra kikapott az izraeli Dov Ber Vilenskytől, így ezüstérmes lett, míg Somody nyakába bronzot akasztottak.

A csapatversenyben a kardozó fiúk szerepeltek a legjobban. A Bíró Huba, Dallos Benedek, Péch Miklós, Tóth Bertalan összeállítású válogatott eljutott a fináléig, majd a spanyoloktól elszenvedett vereség (34:45) után ezüstnek örülhetett.

Az ezüstérmes férfi kardcsapat Fotó: Bizzi Team

Ezzel a kontinensviadallal az évadban véget ért a korosztályos világesemények sora. Áprilisban a magyar válogatott egy-egy arany- és ezüst-, valamint két bronzéremmel zárta a Rióban rendezett kadét és junior vívó-világbajnokságot, amelyen így a legeredményesebb európai ország lett.

Horváth Lotti címét megvédve világbajnok lett a kadét párbajtőrözők mezőnyében.

Februárban a legfényesebb éremből kettő jutott a mieinknek a Tbilisziben lebonyolított kadét és junior Európa-bajnokságon, melyen összesen hét alkalommal szólították dobogóra ígéreteinket.

A kadét kardozó Komjáthy Boglárka révén bravúros Európa-bajnoki címet ünnepelhettünk, és nagyszerű teljesítménnyel nyert aranyat a Kollár Anna, Papp Jázmin, Polonyi Petra, Zhou Xinyao összeállítású junior női tőrcsapat.

Ez azért is kiemelkedő győzelem, mert a junior Eb-k történetében korábban még sosem állt fel a dobogó legmagasabb fokára a fegyvernemi női csapatunk.

(Kiemelt képünkön: Kovács Gergely Fotó: Bizzi Team)