Superliga: Csíkszereda–FCSB

2026.05.01. 19:25
Eppel Márton (Fotó: FK Csíkszereda)
FCSB Csíkszereda Superliga
A Csíkszereda–FCSB mérkőzéssel kezdődik a román labdarúgó-bajnokság (Superliga) alsóházi rájátszásának hetedik fordulója. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.

SUPERLIGA
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 7. FORDULÓ
Csíkszereda–FCSB 19.30
Csíkszereda, Városi-stadion. Vezeti: Rares George Vidican 
Csíkszereda: Pap – Pászka, Palmes, Csürös, Trif – Veres, Végh – Anderson Ceará, Bödő, Loeper – Eppel. Vezetőedző: Ilyés Róbert
Kispadon: Simon, Deáky, Bloj, Nagy Z., Dolny, Bota, Gustavo Cabral, Dusinszki, Hegedűs, Brügger, Tajti, Szalay. 
FCSB: M. Popa – Cretu, Dawa, M. Popescu, Radunovics - Tanase, Joao Paulo – Cisotti, Olaru, O. Popescu – Miculescu. Megbízott edző: Lucian Filip 
Kispadon: Tarnovanu, Zima, Andre Duarte, Graovac, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Thiam, D. Popa

 

 

