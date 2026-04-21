Labdarúgás: több mint 1700 fiatalperc az NB I 30. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 30. fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken az Újpest 7–2-re győzte le a Nyíregyházát. A liláknál a 21 éves Bodnár Gergő 79, a 20 éves Fenyő Noah 67 percet volt pályán, a gólpasszt adó, 20 éves Mucsányi Miron 23, a vele egyidős Sarkadi Kristóf 11 percet játszott. A Spartacusban a 19 éves Vukk Zsombor és a 20 esztendős Oláh Benjámin egyaránt 24 percet szerepelt.

Szombaton a Zalaegerszeg 4–0-ra megverte a Kazincbarcikát. A ZTE-ben a 18 éves Garai Zétény 72 percet kapott, a helyére a vele egykorú Petrók Viktor állt be. A KBSC kapujában a 20 esztendős Juhász István Bence állt, valamint 31 percet játszott a 21 éves Klausz Milán.

Az MTK Budapest 2–1-re nyert a Kisvárda ellen. A fővárosi együttesben

a 20 éves Átrok Zalán 64 percet volt pályán, és gólt szerzett,

a 21 éves Kovács Patrik végigjátszott a meccset, a 19 esztendős Németh Hunor 71 percet szerepelt, míg a 18 éves Vitályos Viktor 14 percre állt be. A vendégeknél a 20 éves Ilja Popovics védett, míg a 18 esztendős Szikszai Hennagyij 31 percet kapott.

A Diósgyőr 5–0-ra kikapott hazai pályán a Debrecentől, így a miskolciak biztosan a másodosztályban szerepelnek a következő évadban. A DVTK-ban egyaránt 68 percet játszott a 21 éves Pető Milán és a 19 éves Macsó Máté, továbbá 35 percet volt pályán a 19 éves Szakos Bence, illetve 23-at a 20 esztendős Galántai Tamás. A DVSC-ben

kétszer is eredményes volt a 21 éves Cibla Flórián,

aki végig a pályán volt, akárcsak a vele egyidős Szűcs Tamás, továbbá 30 percet játszott a 19 esztendős Patai Dávid.

Vasárnap a Paks 1–0-s győzelmet aratott a Puskás Akadémia felett. A tolnai csapat kapujában a 21 éves Gyetván Márk állt, a vele egykorú Horváth Kevin 75, a 19 éves Máté Csaba 9 percet játszott. A felcsúti alakulatban a 20 éves Markgráf Ákos végig a pályán volt, a 20 esztendős Michael Okeke 61, míg a 19 éves Mondovics Keivin 45 percen keresztül bizonyíthatott.

A bajnoki döntőnek is kikiáltott mérkőzésen a Győr 1–0-ra legyőzte a Ferencvárost – ezzel három fordulóval az évad vége előtt három pont előnybe került az ETO. A győrieknél a 21 éves Bíró Barnabás 75 percet szerepelt, míg a 20 esztendős

Bánáti Kevin 15 percre állt be, és betalált, így el is döntötte a rangadót.

Az FTC-ben a mindössze 3 percre állt be a 20 éves Lisztes Krisztián.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025–2026-OS ÉVADÁNAK 30. FORDULÓJÁBAN: 1704

Csapatok:

MTK Budapest: 90+71+64+14=239

Debrecen: 90+90+30=210

Puskás Akadémia: 90+61+45=196

Diósgyőr: 68+68+35+23=194

Újpest: 79+67+23+11=174

Kisvárda: 90+69=159

Kazincbarcika: 90+31=121

Győri ETO: 75+15=90

Zalaegerszeg: 72+18=90

Nyíregyháza: 24+24=48

Ferencváros: 3



Játékosok:

Ilja Popovics (Kisvárda): 90

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Cibla Flórián (Debrecen): 90

Juhász István Bence (Kazincbarcika): 90

Kovács Patrik (MTK Budapest): 90

Gyetván Márk (Paks): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Bodnár Gergő (Újpest): 79

Horváth Kevin (Paks): 75

Bíró Barnabás (Győri ETO): 75

Garai Zétény (Zalaegerszeg): 72

Németh Hunor (MTK Budapest): 71

Szikszai Hennagyij (Kisvárda): 69

Macsó Máté (Diósgyőr): 68

Pető Milán (Diósgyőr): 68

Fenyő Noah (Újpest): 67

Átrok Zalán (MTK Budapest): 64

Michael Okeke (Puskás Akadémia): 61

Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 45

Szakos Bence (Diósgyőr): 35

Klausz Milán (Kazincbarcika): 31

Patai Dávid (Debrecen): 30

Vukk Zsombor (Nyíregyháza): 24

Oláh Benjamin (Nyíregyháza): 24

Mucsányi Miron (Újpest): 23

Galántai Tamás (Diósgyőr): 23

Petrók Viktor (Zalaegerszeg): 18

Bánáti Kevin (Győri ETO): 15

Vitályos Viktor (MTK Budapest): 14

Sarkadi Kristóf (Újpest): 11

Máté Csaba (Paks): 9

Lisztes Krisztián (Ferencváros): 3

(Kiemelt képünkön: A 21 éves Cibla Flórián (DVSC, fehérben) két gól szerzett a DVTK elleni bajnokin Forrás: dvsc.hu)