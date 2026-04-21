Labdarúgás: több mint 1700 fiatalperc az NB I 30. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 30. fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Pénteken az Újpest 7–2-re győzte le a Nyíregyházát. A liláknál a 21 éves Bodnár Gergő 79, a 20 éves Fenyő Noah 67 percet volt pályán, a gólpasszt adó, 20 éves Mucsányi Miron 23, a vele egyidős Sarkadi Kristóf 11 percet játszott. A Spartacusban a 19 éves Vukk Zsombor és a 20 esztendős Oláh Benjámin egyaránt 24 percet szerepelt.
Szombaton a Zalaegerszeg 4–0-ra megverte a Kazincbarcikát. A ZTE-ben a 18 éves Garai Zétény 72 percet kapott, a helyére a vele egykorú Petrók Viktor állt be. A KBSC kapujában a 20 esztendős Juhász István Bence állt, valamint 31 percet játszott a 21 éves Klausz Milán.
Az MTK Budapest 2–1-re nyert a Kisvárda ellen. A fővárosi együttesben
a 20 éves Átrok Zalán 64 percet volt pályán, és gólt szerzett,
a 21 éves Kovács Patrik végigjátszott a meccset, a 19 esztendős Németh Hunor 71 percet szerepelt, míg a 18 éves Vitályos Viktor 14 percre állt be. A vendégeknél a 20 éves Ilja Popovics védett, míg a 18 esztendős Szikszai Hennagyij 31 percet kapott.
A Diósgyőr 5–0-ra kikapott hazai pályán a Debrecentől, így a miskolciak biztosan a másodosztályban szerepelnek a következő évadban. A DVTK-ban egyaránt 68 percet játszott a 21 éves Pető Milán és a 19 éves Macsó Máté, továbbá 35 percet volt pályán a 19 éves Szakos Bence, illetve 23-at a 20 esztendős Galántai Tamás. A DVSC-ben
kétszer is eredményes volt a 21 éves Cibla Flórián,
aki végig a pályán volt, akárcsak a vele egyidős Szűcs Tamás, továbbá 30 percet játszott a 19 esztendős Patai Dávid.
Vasárnap a Paks 1–0-s győzelmet aratott a Puskás Akadémia felett. A tolnai csapat kapujában a 21 éves Gyetván Márk állt, a vele egykorú Horváth Kevin 75, a 19 éves Máté Csaba 9 percet játszott. A felcsúti alakulatban a 20 éves Markgráf Ákos végig a pályán volt, a 20 esztendős Michael Okeke 61, míg a 19 éves Mondovics Keivin 45 percen keresztül bizonyíthatott.
A bajnoki döntőnek is kikiáltott mérkőzésen a Győr 1–0-ra legyőzte a Ferencvárost – ezzel három fordulóval az évad vége előtt három pont előnybe került az ETO. A győrieknél a 21 éves Bíró Barnabás 75 percet szerepelt, míg a 20 esztendős
Bánáti Kevin 15 percre állt be, és betalált, így el is döntötte a rangadót.
Az FTC-ben a mindössze 3 percre állt be a 20 éves Lisztes Krisztián.
A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025–2026-OS ÉVADÁNAK 30. FORDULÓJÁBAN: 1704
Csapatok:
MTK Budapest: 90+71+64+14=239
Debrecen: 90+90+30=210
Puskás Akadémia: 90+61+45=196
Diósgyőr: 68+68+35+23=194
Újpest: 79+67+23+11=174
Kisvárda: 90+69=159
Kazincbarcika: 90+31=121
Győri ETO: 75+15=90
Zalaegerszeg: 72+18=90
Nyíregyháza: 24+24=48
Ferencváros: 3
Játékosok:
Ilja Popovics (Kisvárda): 90
Szűcs Tamás (Debrecen): 90
Cibla Flórián (Debrecen): 90
Juhász István Bence (Kazincbarcika): 90
Kovács Patrik (MTK Budapest): 90
Gyetván Márk (Paks): 90
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90
Bodnár Gergő (Újpest): 79
Horváth Kevin (Paks): 75
Bíró Barnabás (Győri ETO): 75
Garai Zétény (Zalaegerszeg): 72
Németh Hunor (MTK Budapest): 71
Szikszai Hennagyij (Kisvárda): 69
Macsó Máté (Diósgyőr): 68
Pető Milán (Diósgyőr): 68
Fenyő Noah (Újpest): 67
Átrok Zalán (MTK Budapest): 64
Michael Okeke (Puskás Akadémia): 61
Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 45
Szakos Bence (Diósgyőr): 35
Klausz Milán (Kazincbarcika): 31
Patai Dávid (Debrecen): 30
Vukk Zsombor (Nyíregyháza): 24
Oláh Benjamin (Nyíregyháza): 24
Mucsányi Miron (Újpest): 23
Galántai Tamás (Diósgyőr): 23
Petrók Viktor (Zalaegerszeg): 18
Bánáti Kevin (Győri ETO): 15
Vitályos Viktor (MTK Budapest): 14
Sarkadi Kristóf (Újpest): 11
Máté Csaba (Paks): 9
Lisztes Krisztián (Ferencváros): 3
(Kiemelt képünkön: A 21 éves Cibla Flórián (DVSC, fehérben) két gól szerzett a DVTK elleni bajnokin Forrás: dvsc.hu)