Labdarúgás: több mint 1600 fiatalperc az NB I 29. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság huszonkilencedik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Pénteken a Győr idegenben 4–1-re legyőzte a Puskás Akadémiát. A felcsúti alakulatban végigjátszott a meccset az egyaránt 20 éves Orján Roland és Markgráf Ákos, 35 percet szerepelt a 19 esztendős Mondovics Kevin, valamint 16-ot a 20 éves Michael Okeke. Az ETO-ban a 21 éves Bíró Barnabás 70, a 20 esztendős Bánáti Kevin 20 percet töltött a pályán.
A Ferencváros 3–1-re verte a Diósgyőrt. Az FTC-ben nem kapott lehetőséget utánpótláskorú, a DVTK-ban
a 21 éves Pető Milán 90 percet játszott, és gólt szerzett,
a 19 éves Macsó Máté 80, a vele egyidős Szakos Bence pedig 13 percig bizonyíthatott.
Szombaton a Kazincbarcika a 3–0-ra kikapott otthon az Újpesttől. A már biztosan kieső KBSC-ben a 18 éves Kocsis Bence védett és 66 percet játszott a 21 esztendős Klausz Milán. A liláknál végig a pályán volt két 20 éves labdarúgó: Sarkadi Kristóf és Fenyő Noah, továbbá
4 percre beállt a velük egykorú Mucsányi Miron, aki be is talált.
Az MTK Budapest 3–0-ra nyert a Zalaegerszeg ellen a Hungária körúton. A fővárosi csapatban gólpasszt adott a 90 percet szereplő, 21 éves Kovács Patrik és a 65 percig pályán lévő, 20 esztendős Átrok Zalán is. A 19 éves Németh Hunor 82 percet játszott, míg a 18 esztendős Vitályos Viktor 25-öt. A ZTE-ben 4 percre állt be a 18 éves Petrók Viktor.
A Nyíregyháza 2–0-s sikert aratott a Paks ellen. A Spartacusban 62 percet volt pályán a 20 éves Manner Balázs, míg a tolnaiaknál a 21 esztendős Gyetván Márk állt a kapuban, vele egyidős Horváth Kevin pedig 21 percet játszott.
Hétfőn a Kisvárda és a Debrecen gól nélküli döntetlent játszott. A hazai együttesben a 20 éves Ilya Popovich védett, 62 percet szerepelt a 18 esztendős Szikszai Hennagyij és 28-as a 19 éves Szabó Szilárd. A DVSC-ben a 20 éves Erdélyi Benedek állt a kapuban, valamint ugyancsak végigjátszott a meccset a 21 esztendős Szűcs Tamás.
Csapatok:
MTK Budapest: 90+82+65+25+262
Puskás Akadémia: 90+90+35+16=231
Újpest: 90+90+4=184
Diósgyőr: 90+80+13=183
Debrecen: 90+90=180
Kisvárda: 90+62+28=180
Kazincbarcika: 90+66=156
Paks: 90+21=111
Győri ETO: 70+20=90
Nyíregyháza: 62
Zalaegerszeg: 4
Ferencváros: 0
Játékosok:
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Erdélyi Benedek (Debrecen): 90
Szűcs Tamás (Debrecen): 90
Kocsis Botond (Kazincbarcika): 90
Kovács Patrik (MTK Budapest): 90
Gyetván Márk (Paks): 90
Orján Roland (Puskás Akadémia): 90
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90
Pető Milán (Diósgyőr): 90
Sarkadi Kristóf (Újpest): 90
Fenyő Noah (Újpest): 90
Németh Hunor (MTK Budapest): 82
Macsó Máté (Diósgyőr): 80
Bíró Barnabás (Győri ETO): 70
Klausz Milán (Kazincbarcika): 66
Átrok Zalán (MTK Budapest): 65
Szikszaki Hennagyij (Kisvárda): 62
Manner Balázs (Nyíregyháza): 62
Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 35
Szabó Szilárd (Kisvárda): 28
Vitályos Viktor (MTK Budapest): 25
Horváth Kevin (Paks): 21
Bánáti Kevin (Győri ETO): 20
Michael Okeke (Puskás Akadémia): 16
Szakos Bence (Diósgyőr): 13
Mucsányi Miron (Újpest): 4
Petrók Viktor (Zalaegerszeg): 4
(Kiemelt képünkön: A 21 éves Pető Milán (Diósgyőr) betalált az FTC ellen NB I-ben Forrás: DVTK)