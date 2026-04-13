Labdarúgás: kikapott a belgáktól az U16-os válogatott

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.04.13. 20:59
Háromgólos vereséget szenvedett az U16-os labdarúgó-válogatott a belgáktól a podgoricai UEFA Development-torna harmadik fordulójában.

A Montenegró elleni vereség és Luxemburg legyőzése után hétfőn az U16-os labdarúg-válogatott a belgák ellen zárta a podgoricai UEFA Development-tornát. A magyar csapat a harmadik játéknapon 3–0-s vereséget szenvedett a százszázalékosan záró belgáktól.

Az MLSZ beszámolója szerint a belga együttes elleni mérkőzés első félideje nem hozott gólt, mezőnyben kiegyenlített játék zajlott, a szervezetten futballozó magyar válogatott előtt is több helyzet adódott, míg a szünet előtt Lakos Mihály tizenegyest hárított. A térfélcserét követően aztán a helyzeteivel jobban sáfárkodó Belgium került előnybe az 55. percben, majd hat percre rá kettőre növelte előnyét, végül Vermeersch a 89. percben állította be a végeredményt.

A harmadik forduló második mérkőzése, a Montenegró–Luxemburg találkozó betegség miatt elmaradt. A tornán Belgium 9, Magyarország és Montenegró 3-3, míg Luxemburg 0 pontot szerzett.

„Lehet furcsán hangzik, de nem érdemeltünk vereséget, az eredmény abszolút túlzó és nem tükrözi a mérkőzés reális képét. Jól teljesítettünk, az első félidőben szervezetten, sokat futva játszott a csapat, nem nagyon tudtak mit kezdeni velünk. Több gólhelyzetet is kialakítottunk, sajnos ezek, ahogy a torna eddigi mérkőzésein is, kimaradtak – nyilatkozta Szalai László szövetségi edző az mlsz.hu-nak. – A második félidőben az ellenfél egy beindítás utáni versenyfutásból gólt ért el, nálunk pedig kezdett elfogyni az erő. A belga csapat összetétele biztosította számukra, hogy atlétikus, erős játékosok tudtak sorban beszállni a meccsbe, sajnos mi ezt már nem tudtuk itt ellensúlyozni. A végén volt ugyan még ajtó-ablak helyzetünk is, de gólra váltani ezeket sem sikerült, ők pedig egy hosszú labdát ismét kihasználtak. Összességében a mutatott teljesítményünkkel elégedett vagyok, sok jó teljesítmény volt és csapatként is jól funkcionáltak a játékosok. Több tiszta lehetőségünk volt, mint a belgáknak, és ha a helyzetkihasználásukon tudnak javítani a továbbiakban, akkor az az eredményességben is látszódik majd."

Az U16-os válogatott tagjai legközelebb május közepén edzőtábornak Telkiben, ahol két mérkőzést játszanak Svájc ellen.

Magyarország–Belgium 0–3 (0–0)
Magyarország: Lakos Mihály – Pető Botond, Herman Dávid, Sinka Boldizsár, Bagó Benett – Piróth Edvin (Mester Milán, 80.), Pernyész Tádé (Angyal Adrián, 80.) – Hajagos Hunor (Sárdi Márk, 62.), Molnár-Bencze Zsombor (Ördög Gergő, 71.), Zsupán Kornél – Farkas Timót (Bihari Ervin, 80.)
Gólszerző: Soria (55.), Mbambi (61.), Vermeersch (89.)

(Kiemelt kép forrása: mlsz.hu)

labdarúgás utánpótlás U16-os válogatott utánpótlássport
