Kosárlabda: szép a kirakat, de mi van a boltban?

Bőven volt minek örülni az elmúlt hetekben a hazai női kosárlabdázásban. A felnőttválogatott márciusban kiharcolta a világbajnoki kijutást az isztambuli selejtezőtornán, így 28 év után lesz ott újra a vb-n, majd a 3x3-as női csapatnak ugyanez sikerült a szingapúri kvalifikációs eseményen. De az elmúlt napokban is egymást érték a jobbnál jobb hírek: a WNBA játékosbörzéjén

nagy meglepetésre kiválasztották a Pécs 19 éves reménységét, Rátkai Esztert – a Phoenix Mercury foglalta le a játékjogát

(korábban csupán négy magyar játékos kelt el az észak-amerikai női profiliga draftján). Ezt követte a múlt hét végén a női Euroliga hatos döntője, amelyen a Juhász Dorka vezette török Galatasaray döntőt játszott, ráadásul a magyar sztárjátékost a sorozat MVP-jének választották.

Látva ezt a sorozatot, nem lehet okuk panaszra a hazai női kosárlabdasport kedvelőinek – legalábbis felnőttszinten. Ám az utánpótlás helyzetét elemezve már árnyaltabb a kép. Visszatekintve az elmúlt három-négy esztendőre, azt tapasztalhatjuk, hogy

a korosztályos leányválogatottjaink (U20, U18, U16) eredményessége visszaesést mutat.

Amíg például hat-nyolc évvel ezelőtt az Eb-ken gyakorta az éremszerzésért küzdöttek a mieink, a vb-knek pedig szinte állandó szereplői voltak, addig újabban inkább az jelenti a pozitív kivételt, ha hasonló magasságba sikerül jutni bármely korosztályban.

Az elmúlt évtizedben akadt két kiemelkedően eredményes korosztályunk is az utánpótlásban.

Az 1997-1998-as, illetve a 2001-2002-es születésűek az utánpótlás-világversenyeken több alkalommal is nyertek érmet, és elkényeztettek bennünket a sikerekkel – nyilatkozta korábban az Utánpótlássportnak Székely Norbert korábbi szövetségi kapitány, az MKOSZ leányutánpótlásért felelős szakmai koordinátora. – Manapság rájuk épül a nagyválogatott gerince, kiegészülve a köztes, 1999-es évjáratot képviselő Juhász Dorkával és Lelik Rékával. Ez a generáció éppen most van ereje teljében, pályafutása csúcsán, és a jövőben még jó néhány szép eredmény elérésére képesnek tartom ezeket a lányokat.

Ennél a generációnál megvan a megfelelően mély merítésünk, de az utánuk következő nemzedék kapcsán már több okunk lehet az aggodalomra.

Székely Norbert Fotó: Girgász Péter/MKOSZ

Hozzátette, az ifjabb korosztályokban a korábbiakhoz képest jóval szűkebb a bázis, az egyes évjáratokban egyre kevesebb az a toptehetség (lásd Rátkai Eszter vagy a 18 évesen felnőttválogatott Josepovits Kinga), akiben látható a nemzetközi profikarrier lehetősége, a felnőttválogatottság potenciálja.

Annak nyilván örülök, hogy most is vannak kiemelten ígéretes játékosaink, a számuk azonban csökkenni látszik

– folytatta Iványi Dalma, a korábbi sokszoros válogatott klasszis, az NKA Universitas Pécs és a felnőttválogatott másodedzője. – Ennek több oka is lehet. A fiatalokat újabban jóval nehezebb bevonzani, majd benn is tartani az élsportban. Továbbá az is igaz, hogy bár a fizikai képességekben soha nem tartoztunk a világelitbe, mostanra ezen a téren egyre nagyobb a lemaradásunk. De említhetném azt is, hogy a fiataloknál nagy számban fordulnak elő olyan súlyos sérülések, amelyek korábban jóval ritkábbak voltak. A jelenséget tapasztalom, viszont a pontos okát sajnos nem tudom megmondani, hogy ez miből fakadhat. Az viszont biztos: komoly problémát jelent, hogy a felnövekvő gyerekek alapvetően fizikailag gyengébbek és sérülékenyebbek is. Ráadásul nehéz fókuszban tartani ezt a generációt, türelmetlenek, akik azonnal várják az eredményt. Nem tudatosul bennük, hogy talán csak évek múltán kamatozik a ma befektetett munka, ezért is jelentősebb a lemorzsolódás. Összességében tehát: nagy feladat tornyosul az utánpótlásedzők előtt, hogy megállítsák ezt a tendenciát és sikerülhessen majd újra kiszélesíteni a minőségi merítést.

Ugyanakkor bízom benne, hogy a közelmúltbeli sikerek megadják az extra motivációs löketet és hitet a fiataloknak, és még több munkára sarkallnak mindenkit a sportágunkban.

Iványi Dalma Fotó: Koncz Márton

Az amerikai álom küszöbén



Sokakat meglepve jött néhány napja a hír, hogy a pécsiek 19 éves irányítóját, Rátkai Esztert draftolta a WNBA-ben szereplő Phoenix Mercury csapata. Az észak-amerikai profi női liga tavalyi nagydöntőse a harmadik kör 12. választásával (összesítésben a 42. helyen) foglalta le a magyar fiatal játékjogát. A WNBA történetében korábban négy magyart draftoltak (Nagy Andrea, Iványi Dalma, Ujhelyi Petra, Juhász Dorka).



„Nagyon meglepődve, de annál nagyobb örömmel láttam, amikor kiderült, hogy Esztit draftolták – kommentálta tanítványa draftolását Iványi Dalma, az első magyar WNBA-játékos, aki 2003-ban játszott is a Phoenix Mercury színeiben. – Ez nagy lépés a karrierjében, egy nagyszerű pozitív visszajelzés, ugyanakkor ez felelősséggel is jár, hiszen nem véletlenül fektette bele a bizalmát a WNBA egyik élcsapata. Eszti szépen fejlődik az elmúlt egy-két évben, az NB I/A-csoportban és az Európa-kupában is egyre jobban teljesít, illetve a korosztályos válogatottnak rendre alapembere, illetve már a felnőttválogatott ajtaján is ott kopogtat. Megvan benne a kellő kvalitás, és ha emellé továbbra is keményen dolgozik, és hasonlóan tud fejlődni a jövőben is, illetve a sérülések is elkerülik, egy-két éven belül akár meg is lehet az esélye arra, hogy bekerüljön a Phoenix keretébe és játsszon a WNBA-ben.”

(Kiemelt képen: a 19 éves Rátkai Eszter az ötödik magyar játékos a WNBA történetében, aki elkelt a drafton Fotó: Sitku Márton/NKA Universitas Pécs)