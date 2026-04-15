Jégkorong: vereség Svájc ellen az U18-as vb főpróbáján

A Magyar Jégkorong Szövetség tájékoztatása szerint nagy csatát hozott az U18-as válogatott Svájc elleni mérkőzés, amelyen a magyar csapat végül 6–3-ra alulmaradt a leendő vb-riválissal szemben már a világbajnokság helyszínén, a lengyelországi Krynicában. A másodvonalbeli korosztályos vb szombaton rajtol, a mieink a kazahok ellen kezdenek.

AZ U18-AS VÁLOGATOTT BŐ KERETE:

Kapusok (4): Gyulai Benedek (Ilves, finn), Pipoly Csongor (Karhu-Kissat, finn), Szabó Bátor (Vasas SC), Szamos Kund (ÚJA)

Hátvédek (12): Besenyei Botond (SaiPa, finn), Gazsó Sebestyén (ÚJA), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Löschnig Márton (OHA, kanadai), Magyar Ádám (Sport U18, finn), Menyhárt Zoltán (ÚJA), Nagy Botond (Ilves, finn), Osztoics Márk (ÚJA), Prém Zsombor (ÚJA), Seres-Gömöry Zsombor (Sport U18, finn), Szöllősi Mátyás (FEHA19), Tamás Ákos (Vienna Capitals, osztrák)

Csatárok (17): Baróti Bence (UTE), Bencze Sebestyén (FTC-Telekom), Berta Kristóf Olivér (Krefelder EV 1981, német), Brehel Attila Ákos (ÚJA), Gál Benedek (ÚJA), Gondos Dávid (KooKoo, finn), Gyulai Miklós (Pelicans, finn), Horváth-Terták Péter (KooKoo, finn), Kovács Bence (Bishop Academy, amerikai), Kovács Csaba (Bishop Academy, amerikai), Papp Adrián (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Szénási Levente (KalPa, finn), Szongoth Bende (Notre Dame, kanadai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Ványolos Márk (ÚJA)

VILÁGBAJNOKI FELKÉSZÜLÉS:

Dátum: Április 1-17.

Helyszín: Budapest, Krynica

Ellenfelek: Ukrajna, Svájc

április 10., péntek, 12:30, (Tüskecsarnok): Ukrajna 2–1 hosszabbítás után (zárt kapus)

április 15., szerda, 12:30, (Krynica): Svájc 3–6



U18-AS DIVÍZIÓ I/A-VILÁGBAJNOKSÁG

Dátum: 2026. április 18-24.

Helyszín: Krynica, Lengyelország

Ellenfelek: Kazahsztán, Lengyelország, Svájc, Szlovénia, Ukrajna

április 18., szombat, 12:30: Kazahsztán

április 19., vasárnap, 12:30: Ukrajna

április 21., kedd, 12:30: Svájc

április 23., csütörtök, 16:00: Szlovénia

április 24., péntek, 19:30: Lengyelország

