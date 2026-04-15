Jégkorong: vereség Svájc ellen az U18-as vb főpróbáján
Háromgólos vereséget szenvedett a svájciaktól az U18-as fiú jégkorong-válogatott a szombaton kezdődő, divízió I/A-csoportos világbajnokság előtti utolsó felkészülési meccsen Krynicában.
A Magyar Jégkorong Szövetség tájékoztatása szerint nagy csatát hozott az U18-as válogatott Svájc elleni mérkőzés, amelyen a magyar csapat végül 6–3-ra alulmaradt a leendő vb-riválissal szemben már a világbajnokság helyszínén, a lengyelországi Krynicában. A másodvonalbeli korosztályos vb szombaton rajtol, a mieink a kazahok ellen kezdenek.
AZ U18-AS VÁLOGATOTT BŐ KERETE:
Kapusok (4): Gyulai Benedek (Ilves, finn), Pipoly Csongor (Karhu-Kissat, finn), Szabó Bátor (Vasas SC), Szamos Kund (ÚJA)
Hátvédek (12): Besenyei Botond (SaiPa, finn), Gazsó Sebestyén (ÚJA), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Löschnig Márton (OHA, kanadai), Magyar Ádám (Sport U18, finn), Menyhárt Zoltán (ÚJA), Nagy Botond (Ilves, finn), Osztoics Márk (ÚJA), Prém Zsombor (ÚJA), Seres-Gömöry Zsombor (Sport U18, finn), Szöllősi Mátyás (FEHA19), Tamás Ákos (Vienna Capitals, osztrák)
Csatárok (17): Baróti Bence (UTE), Bencze Sebestyén (FTC-Telekom), Berta Kristóf Olivér (Krefelder EV 1981, német), Brehel Attila Ákos (ÚJA), Gál Benedek (ÚJA), Gondos Dávid (KooKoo, finn), Gyulai Miklós (Pelicans, finn), Horváth-Terták Péter (KooKoo, finn), Kovács Bence (Bishop Academy, amerikai), Kovács Csaba (Bishop Academy, amerikai), Papp Adrián (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Szénási Levente (KalPa, finn), Szongoth Bende (Notre Dame, kanadai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Ványolos Márk (ÚJA)
Kapusok (4): Gyulai Benedek (Ilves, finn), Pipoly Csongor (Karhu-Kissat, finn), Szabó Bátor (Vasas SC), Szamos Kund (ÚJA)
Hátvédek (12): Besenyei Botond (SaiPa, finn), Gazsó Sebestyén (ÚJA), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Löschnig Márton (OHA, kanadai), Magyar Ádám (Sport U18, finn), Menyhárt Zoltán (ÚJA), Nagy Botond (Ilves, finn), Osztoics Márk (ÚJA), Prém Zsombor (ÚJA), Seres-Gömöry Zsombor (Sport U18, finn), Szöllősi Mátyás (FEHA19), Tamás Ákos (Vienna Capitals, osztrák)
Csatárok (17): Baróti Bence (UTE), Bencze Sebestyén (FTC-Telekom), Berta Kristóf Olivér (Krefelder EV 1981, német), Brehel Attila Ákos (ÚJA), Gál Benedek (ÚJA), Gondos Dávid (KooKoo, finn), Gyulai Miklós (Pelicans, finn), Horváth-Terták Péter (KooKoo, finn), Kovács Bence (Bishop Academy, amerikai), Kovács Csaba (Bishop Academy, amerikai), Papp Adrián (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Szénási Levente (KalPa, finn), Szongoth Bende (Notre Dame, kanadai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Ványolos Márk (ÚJA)
VILÁGBAJNOKI FELKÉSZÜLÉS:
Dátum: Április 1-17.
Helyszín: Budapest, Krynica
Ellenfelek: Ukrajna, Svájc
április 10., péntek, 12:30, (Tüskecsarnok): Ukrajna 2–1 hosszabbítás után (zárt kapus)
április 15., szerda, 12:30, (Krynica): Svájc 3–6
U18-AS DIVÍZIÓ I/A-VILÁGBAJNOKSÁG
Dátum: 2026. április 18-24.
Helyszín: Krynica, Lengyelország
Ellenfelek: Kazahsztán, Lengyelország, Svájc, Szlovénia, Ukrajna
április 18., szombat, 12:30: Kazahsztán
április 19., vasárnap, 12:30: Ukrajna
április 21., kedd, 12:30: Svájc
április 23., csütörtök, 16:00: Szlovénia
április 24., péntek, 19:30: Lengyelország
Dátum: Április 1-17.
Helyszín: Budapest, Krynica
Ellenfelek: Ukrajna, Svájc
április 10., péntek, 12:30, (Tüskecsarnok): Ukrajna 2–1 hosszabbítás után (zárt kapus)
április 15., szerda, 12:30, (Krynica): Svájc 3–6
U18-AS DIVÍZIÓ I/A-VILÁGBAJNOKSÁG
Dátum: 2026. április 18-24.
Helyszín: Krynica, Lengyelország
Ellenfelek: Kazahsztán, Lengyelország, Svájc, Szlovénia, Ukrajna
április 18., szombat, 12:30: Kazahsztán
április 19., vasárnap, 12:30: Ukrajna
április 21., kedd, 12:30: Svájc
április 23., csütörtök, 16:00: Szlovénia
április 24., péntek, 19:30: Lengyelország
(Kiemelt kép forrása: MJSZ)
