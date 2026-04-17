Jégkorong: kezdődik az U18-as divízió I/A-világbajnokság Krynicában

Egy nap múlva a magyar fiúválogatottal a mezőnyben megkezdődik az U18-as divízió I/A-csoportos jégkorong-világbajnokság Krynicában. Az Árkovics Bálint vezette csapat a hónap eleje óta gőzerővel készül a második vonalbeli vb-re, amely szombaton kezdődik Lengyelországban.

Az ifjúsági válogatott már sorozatban a negyedik évben szerepelhet a divízió I/A-csoportban, amely a világ első tíz csapata utáni hat együttest tömöríti. A tavalyi, székesfehérvári vb-n a mieinknek az utolsó meccsen, az osztrákokkal szemben sikerült kiharcolniuk a bennmaradást. Most sorrendben Kazahsztán, Ukrajna, az A-csoportból kieső Svájc, Szlovénia és a házigazda Lengyelország csapata vár a magyarokra. A torna első helyezettje feljut az elitbe, míg az utolsó kiesik a divízió I/B-csoportba.

Alapcélkitűzésként azt fogalmaztuk meg, hogy maradjunk bent ebben a divízióban

– mondta Árkovics Bálint szövetségi edző. – Azt látni kell, hogy Svájc leesésével a szokásosnál is erősebb hatos mezőny jött össze a divíziónkban, szóval nem lesz könnyű dolgunk. Meccsről meccsre haladunk, ez a csoport sok izgalmat tartogathat, történhetnek váratlan események és fordulatok bármelyik mérkőzésen. Nekünk az első számú célunk nem lehet más, minthogy megkapaszkodjunk a második vonalban a következő évre is. Tanulságos, hosszú szezonon vagyunk túl, és úgy érzem, sikerült a megfelelő struktúrát kialakítanunk az elvárt játékbeli alapelvekkel és csapaton belüli követelményrendszerrel. Nagyon hiszünk abban a szisztémában, amit eddig építgettünk. Három alappillérünk van, amiből nem engedünk: minden nap a kiválóságra törekszünk úgy, hogy közben támogató közeget is építsünk, mindezt megfejelve azzal, hogy olyan karakterek alkossák a csapatot, akik rendíthetetlenek lesznek a kritikus szituációkban is. Keményen dolgoztunk az elmúlt hetekben, most már a forma élesítése a legfontosabb feladat.”

A nemzeti együttes a közvetlen világbajnoki felkészülés itthoni fázisát a Tüskecsarnokban töltötte, ahol barátságos mérkőzésen az ukránokat legyőzte (2–1, hosszabbítás után). Majd a csapat hétfőn elutazott a torna helyszínére, Krynicába, szerdán a leendő vb-rivális Svájc ellen szerdán lejátszotta utolsó edzőmeccsét is, és a főpróbán a mieink 6–3-as vereséget szenvedtek. Az utolsó felkészülési találkozó után a szakvezető így értékelt:

„Mivel előzetesen úgy számolunk, hogy Svájc lehet a legerősebb ebben a csoportban, éppen az volt a célunk ezzel a mérkőzéssel, hogy ezt a topszintet még a vébé előtt megtapasztaljuk testközelből – nyilatkozta Árkovics. – Vannak bizonyos elemek, amelyekben egyénileg kell még javulni, mert ha belegondolok, akkor kikaptunk 6–3-ra, de rendszerszintű gólt nem kaptunk. Az biztos, hogy sokkal többet kell dolgoznunk korong nélkül, közelebb kell kerülnünk hozzájuk, mert ők végig rendkívül gyorsan, nagy sebességgel közlekednek a jégen, így nekik időt és töret nem adhatunk. De amúgy elégedettek vagyunk, megvoltak a pozitívumok is. Az viszont egyértelmű, hogy az intenzitásunkat, meg a sebességünket most ez a mérkőzés felhúzta. Úgyhogy nekünk erre kell építeni, és ha hatvan percen keresztül tudunk még jobban dolgozni, akkor közelebb is tudunk kerülni hozzájuk. Pénteken még finomítunk bizonyos dolgokat, főleg azokat, amelyek Svájc ellen nem működtek, és azt érezzük, hogy sürgősem javítani kell rajtuk. Egyébként kezdünk már ráfordulni a célegyenesre; összességében azt gondolom, hogy jó és hasznos volt nekünk ez az utolsó edzőmeccs.”

Az U18-as válogatottban ott lesz a vb-n a hazai utánpótlás szupertehetsége, a 17 éves Szongoth Domán is, aki évek óta a finn KooKoo csapatában játszik, a felnőttválogatottban már 25 meccsen 5 gólnál és 7 gólpassznál jár, és az előrejelzések szerint akár az idei NHL-drafton is kiválaszthatják.

A felkészülés alatt az M4 Sporton látható Jövünk! magazin stábja a leendő főszereplőket kérdezte a várakozásokról.

AZ U18-AS VÁLOGATOTT BŐ KERETE:

Kapusok (4): Gyulai Benedek (Ilves, finn), Pipoly Csongor (Karhu-Kissat, finn), Szabó Bátor (Vasas SC), Szamos Kund (ÚJA)

Hátvédek (12): Besenyei Botond (SaiPa, finn), Gazsó Sebestyén (ÚJA), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Löschnig Márton (OHA, kanadai), Magyar Ádám (Sport U18, finn), Menyhárt Zoltán (ÚJA), Nagy Botond (Ilves, finn), Osztoics Márk (ÚJA), Prém Zsombor (ÚJA), Seres-Gömöry Zsombor (Sport U18, finn), Szöllősi Mátyás (FEHA19), Tamás Ákos (Vienna Capitals, osztrák)

Csatárok (17): Baróti Bence (UTE), Bencze Sebestyén (FTC-Telekom), Berta Kristóf Olivér (Krefelder EV 1981, német), Brehel Attila Ákos (ÚJA), Gál Benedek (ÚJA), Gondos Dávid (KooKoo, finn), Gyulai Miklós (Pelicans, finn), Horváth-Terták Péter (KooKoo, finn), Kovács Bence (Bishop Academy, amerikai), Kovács Csaba (Bishop Academy, amerikai), Papp Adrián (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Szénási Levente (KalPa, finn), Szongoth Bende (Notre Dame, kanadai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Ványolos Márk (ÚJA)

VILÁGBAJNOKI FELKÉSZÜLÉS:

Dátum: Április 1-17.

Helyszín: Budapest, Krynica

Ellenfelek: Ukrajna, Svájc

április 10., péntek, 12:30, (Tüskecsarnok): Ukrajna 2–1 hosszabbítás után (zárt kapus)

április 15., szerda, 12:30, (Krynica): Svájc 3–6



U18-AS DIVÍZIÓ I/A-VILÁGBAJNOKSÁG

Dátum: 2026. április 18-24.

Helyszín: Krynica, Lengyelország

Ellenfelek: Kazahsztán, Lengyelország, Svájc, Szlovénia, Ukrajna

április 18., szombat, 12:30: Kazahsztán

április 19., vasárnap, 12:30: Ukrajna

április 21., kedd, 12:30: Svájc

április 23., csütörtök, 16:00: Szlovénia

április 24., péntek, 19:30: Lengyelország

