Jégkorong: győzelemmel hangolt a vb-re az U18-as válogatott
Pénteken lejátszotta első felkészülési meccsét az U18-as jégkorong-válogatott a közvetlen világbajnoki felkészülése során. Árkovics Bálint csapata az ukránokkal mérkőzött meg (zárt kapus körülmények között) a Tüskecsarnokban. A mieinknél Szongoth Domán szerzett vezetést a második harmadban, majd még ugyanebben a játékrészben egyenlítettek a vendégek. Végül a hosszabbítás döntött, amelyben Magyar Ádám szerezte meg a győztes találatot, így a magyar fiúk 2–1-es sikerrel hangoltak a jövő szombaton Lengyelországban rajtoló, divízió I/A-csoportos világbajnokságra.
U18-as nemzetközi felkészülési mérkőzés
Magyarország–Ukrajna 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0) – hosszabbítás után
Gólok: 23:14 Szongoth, 64:35 Magyar, illetve 25:29 Verseckij
AZ U18-AS VÁLOGATOTT BŐ KERETE:
Kapusok (4): Gyulai Benedek (Ilves, finn), Pipoly Csongor (Karhu-Kissat, finn), Szabó Bátor (Vasas SC), Szamos Kund (ÚJA)
Hátvédek (12): Besenyei Botond (SaiPa, finn), Gazsó Sebestyén (ÚJA), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Löschnig Márton (OHA, kanadai), Magyar Ádám (Sport U18, finn), Menyhárt Zoltán (ÚJA), Nagy Botond (Ilves, finn), Osztoics Márk (ÚJA), Prém Zsombor (ÚJA), Seres-Gömöry Zsombor (Sport U18, finn), Szöllősi Mátyás (FEHA19), Tamás Ákos (Vienna Capitals, osztrák)
Csatárok (17): Baróti Bence (UTE), Bencze Sebestyén (FTC-Telekom), Berta Kristóf Olivér (Krefelder EV 1981, német), Brehel Attila Ákos (ÚJA), Gál Benedek (ÚJA), Gondos Dávid (KooKoo, finn), Gyulai Miklós (Pelicans, finn), Horváth-Terták Péter (KooKoo, finn), Kovács Bence (Bishop Academy, amerikai), Kovács Csaba (Bishop Academy, amerikai), Papp Adrián (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Szénási Levente (KalPa, finn), Szongoth Bende (Notre Dame, kanadai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Ványolos Márk (ÚJA)
VILÁGBAJNOKI FELKÉSZÜLÉS:
Dátum: Április 1-17.
Helyszín: Budapest, Krynica
Ellenfelek: Ukrajna, Svájc
április 10., péntek, 12:30, (Tüskecsarnok): Ukrajna 2–1 hosszabbítás után (zárt kapus)
április 15., szerda, 12:30, (Krynica): Svájc
U18-AS DIVÍZIÓ I/A-VILÁGBAJNOKSÁG
Dátum: 2026. április 18-24.
Helyszín: Krynica, Lengyelország
Ellenfelek: Kazahsztán, Lengyelország, Svájc, Szlovénia, Ukrajna
április 18., szombat, 12:30: Kazahsztán
április 19., vasárnap, 12:30: Ukrajna
április 21., kedd, 12:30: Svájc
április 23., csütörtök, 16:00: Szlovénia
április 24., péntek, 19:30: Lengyelország
