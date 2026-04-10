Jégkorong: győzelemmel hangolt a vb-re az U18-as válogatott

Pénteken lejátszotta első felkészülési meccsét az U18-as jégkorong-válogatott a közvetlen világbajnoki felkészülése során. Árkovics Bálint csapata az ukránokkal mérkőzött meg (zárt kapus körülmények között) a Tüskecsarnokban. A mieinknél Szongoth Domán szerzett vezetést a második harmadban, majd még ugyanebben a játékrészben egyenlítettek a vendégek. Végül a hosszabbítás döntött, amelyben Magyar Ádám szerezte meg a győztes találatot, így a magyar fiúk 2–1-es sikerrel hangoltak a jövő szombaton Lengyelországban rajtoló, divízió I/A-csoportos világbajnokságra.

U18-as nemzetközi felkészülési mérkőzés

Magyarország–Ukrajna 2–1 (0–0, 1–1, 0–0, 1–0) – hosszabbítás után

Gólok: 23:14 Szongoth, 64:35 Magyar, illetve 25:29 Verseckij

AZ U18-AS VÁLOGATOTT BŐ KERETE:

Kapusok (4): Gyulai Benedek (Ilves, finn), Pipoly Csongor (Karhu-Kissat, finn), Szabó Bátor (Vasas SC), Szamos Kund (ÚJA)

Hátvédek (12): Besenyei Botond (SaiPa, finn), Gazsó Sebestyén (ÚJA), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Löschnig Márton (OHA, kanadai), Magyar Ádám (Sport U18, finn), Menyhárt Zoltán (ÚJA), Nagy Botond (Ilves, finn), Osztoics Márk (ÚJA), Prém Zsombor (ÚJA), Seres-Gömöry Zsombor (Sport U18, finn), Szöllősi Mátyás (FEHA19), Tamás Ákos (Vienna Capitals, osztrák)

Csatárok (17): Baróti Bence (UTE), Bencze Sebestyén (FTC-Telekom), Berta Kristóf Olivér (Krefelder EV 1981, német), Brehel Attila Ákos (ÚJA), Gál Benedek (ÚJA), Gondos Dávid (KooKoo, finn), Gyulai Miklós (Pelicans, finn), Horváth-Terták Péter (KooKoo, finn), Kovács Bence (Bishop Academy, amerikai), Kovács Csaba (Bishop Academy, amerikai), Papp Adrián (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Szénási Levente (KalPa, finn), Szongoth Bende (Notre Dame, kanadai), Szongoth Domán (KooKoo, finn), Ványolos Márk (ÚJA)

VILÁGBAJNOKI FELKÉSZÜLÉS:

Dátum: Április 1-17.

Helyszín: Budapest, Krynica

Ellenfelek: Ukrajna, Svájc

április 10., péntek, 12:30, (Tüskecsarnok): Ukrajna 2–1 hosszabbítás után (zárt kapus)

április 15., szerda, 12:30, (Krynica): Svájc



U18-AS DIVÍZIÓ I/A-VILÁGBAJNOKSÁG

Dátum: 2026. április 18-24.

Helyszín: Krynica, Lengyelország

Ellenfelek: Kazahsztán, Lengyelország, Svájc, Szlovénia, Ukrajna

április 18., szombat, 12:30: Kazahsztán

április 19., vasárnap, 12:30: Ukrajna

április 21., kedd, 12:30: Svájc

április 23., csütörtök, 16:00: Szlovénia

április 24., péntek, 19:30: Lengyelország

