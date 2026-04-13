Cselgáncs: Pintér Bulcsú junior Európa-kupát nyert Lignanóban

2026.04.13. 11:54
utánpótlás cselgáncs utánpótlássport
Négy érmet szereztek a magyarok a Lignanóban megrendezett junior cselgáncs Európa-kupán.

Remekül szerepeltek a magyarok a lignanói junior cselgáncs Európa-kupán, Pintér Bulcsú arany-, Kollár Sebestyén ezüst-, Kiss Szabolcs és Csermák Dániel bronzérmet szerzett, de pontszerző helyezéseket is gyűjtöttek az indulóink – írja a judoinfo.hu.

A junior Európa-kupa sorozat idei ötödik eseményére huszonnyolc országból csaknem hatszáz versenyző érkezett az olaszországi Lignanóba, a magyar színeket ezúttal negyvenkét cselgáncsozó képviselte.

Pintér a 90 kilogrammos mezőnyben remekelt: a döntőig vezető úton mind a négy párharcát ipponnal nyerte, útja során olasz, svájci, szerb és német skalpot gyűjtött be. A döntőben a német Distel volt az ellenfele, aki ellen állásból és földharcban is begyűjtött egy-egy jukót, ez pedig elegendő volt a végső siker eléréséhez, így

a BHSE judósának nyakába került az aranyérem.

Az érmek mellett helyezésekben sem volt hiány a lignanói tornán: Bertalan Balázs (81 kg, MTK Budapest), Tölgyesi Bende (90 kg, BHSE) és Jüttner Janka (52 kg, Budaörsi SC) az ötödik, Molnár Zsombor (73 kg, UTE) a hetedik, Kunyik Botond (60 kg, Tatabányai SC), Galó Bence (60 kg, UTE), Fedora Ferenc (66 kg, DSI Debrecen), Feke Ádám (73 kg, BHSE) és Tóth Miron (100 kg, Miskolci VSC) pedig a kilencedik helyig jutott a rangos viadalon.

(Kiemelt képünkön: Pintér Bulcsú (balról a második) a dobogón Forrás: EJU)

