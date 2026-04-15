Birkózás: Zsitovoz és Antaly is győzött Törökországban

Négy érmet gyűjtött a magyar birkózóválogatott a törökországi Antalyában rendezett U17-es Nemzetközi Győzelem Kupáján.

Kötöttfogásban a 92 kilogrammosok között Antaly Sándor két török ellenfelet győzött le, majd az elődöntőben kirgiz riválisán jutott túl. A fináléban német birkózó várt volna rá, aki sérülés miatt nem tudott szőnyegre lépni, így Antaly aranyérmes lett.

A 65 kilogrammos Juhász Imre a selejtezőben kezdett, amelyben kirgiz ellenfelét legyőzte, a folytatásban viszont a későbbi ezüstérmes hollandtól kikapott. A vigaszágra került, ahol egy török kiejtésével kiharcolta a bronzmérkőzésen való részvételt. A dobogó harmadik fokáért azeri versenyzővel találkozott, sikerrel vette az akadályt, és a harmadik helyen zárt.

A korosztály Európa-bajnoka, Zsitovoz Mária ezúttal is kiemelkedett a mezőnyből: az 53 kilogrammosok között két török, két kazah és egy kirgiz ellenfelét is magabiztosan győzte le, ráadásul úgy, hogy egyetlen pontot sem engedett riválisainak, ezáltal fölényes aranyérmet szerzett.

A 61 kilogrammos Balázs Zea szintén dobogóra állhatott. Bár vereséggel kezdett egy török ellen, ezért vigaszágra került, ahol javítani tudott egy ugyancsak török versenyzővel szemben. A bronzmérkőzésen a kazah riválisát is felülmúlta, és a harmadik helyen végzett.

