Birkózás: az ESMTK és a BVSC volt a legeredményesebb a serdülő ob-n

Százhatvanöt fiú és ötvenhét serdülőkorú lány birkózó sorakozott fel Zalaegerszegen, a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban megrendezett U15-ös országos bajnokságon – írja a birkozoszov.hu.

A versenyzők nemcsak a bajnoki címekért, hanem a címeres mezekért is küzdöttek, hiszen alig egy hónap múlva a bulgáriai Szamokov ad otthont a korosztály Európa-bajnokságának. Az utazó magyar csapat névsoráról a februári és márciusi válogatóversenyek mellett az áprilisi országos bajnokság is dönt.

Kötöttfogásban az ESMTK volt a legeredményesebb négy aranyéremmel, az Eger és a KASI pedig két-két elsőséggel zárt.

A lányoknál kiosztott tizenegy bajnoki címen tíz szakosztály osztozott: csak az Adácsi BC tudott duplázni. Egy-egy aranyérmet szerzett a Dél-Zselic, a Soltvadkert, a BVSC-Zugló, a Cegléd, a Kiskunfélegyháza, a Csepel TC, a BHSE, az ESMTK és a Tófej is. A pontversenyt a zuglóiak nyerték.

A 2026. évi U15-ös női országos bajnokok:

33 kg: Garai Hargita (Dél-Zselic SE)

36 kg: Nagy Viktória (Soltvadkerti TE)

39 kg: Bodzán Amina (BVSC-Zugló)

42 kg: Máté Szofia (Ceglédi VSE)

46 kg: Nagy Nóra (Kiskunfélegyházi BSE)

50 kg: Köblő Réka (Csepel TC-KIMBA)

54 kg: Józsa Nikoletta (Budapesti Honvéd SE)

58 kg: Molnár Tamara (ESMTK-KIMBA)

62 kg: Szankó Szonja (Adácsi BC)

66 kg: Batta Jázmin (Kerámia SE Tófej)

+ 66 kg: Gulyás Gabriella (Adácsi BC)



Női csapatpontverseny:

1. BVSC-Zugló 19 ponttal (több bronzérmmel)

2. Dél-Zselic SE 19 ponttal

3. Kiskunfélegyházi BSE 15 ponttal



A 2026. évi U15-ös kötöttfogású országos bajnokok:

38 kg: Ramyar Daryan (ESMTK)

41 kg: Juhász Bendegúz (Egri VSI)

44 kg: Végh Elián (Dél-Zselic SE)

48 kg: Olasz Vencel (ESMTK)

52 kg: Csépány Gergely (Egri VSI)

57 kg: Szanati Máté (Zalaegerszegi BSE-KIMBA)

62 kg: Hluskó István (ESMTK-KIMBA)

68 kg: Koleszár Ármin (Kaposvári SI)

75 kg: Gerhauser Vilmos (ESMTK-KIMBA)

85 kg: Táncos Lénárd (Kaposvári SI)

+ 85 kg: Zomborszki Zalán (Pécsi EAC)



Kötöttfogású csapatpontverseny:

1. ESMTK 64 ponttal

2. Egri VSI 36 ponttal

3. Csepeli BC 23 ponttal

