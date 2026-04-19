Birkózás: az ESMTK és a BVSC volt a legeredményesebb a serdülő ob-n
Százhatvanöt fiú és ötvenhét serdülőkorú lány birkózó sorakozott fel Zalaegerszegen, a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban megrendezett U15-ös országos bajnokságon – írja a birkozoszov.hu.
A versenyzők nemcsak a bajnoki címekért, hanem a címeres mezekért is küzdöttek, hiszen alig egy hónap múlva a bulgáriai Szamokov ad otthont a korosztály Európa-bajnokságának. Az utazó magyar csapat névsoráról a februári és márciusi válogatóversenyek mellett az áprilisi országos bajnokság is dönt.
Kötöttfogásban az ESMTK volt a legeredményesebb négy aranyéremmel, az Eger és a KASI pedig két-két elsőséggel zárt.
A lányoknál kiosztott tizenegy bajnoki címen tíz szakosztály osztozott: csak az Adácsi BC tudott duplázni. Egy-egy aranyérmet szerzett a Dél-Zselic, a Soltvadkert, a BVSC-Zugló, a Cegléd, a Kiskunfélegyháza, a Csepel TC, a BHSE, az ESMTK és a Tófej is. A pontversenyt a zuglóiak nyerték.
33 kg: Garai Hargita (Dél-Zselic SE)
36 kg: Nagy Viktória (Soltvadkerti TE)
39 kg: Bodzán Amina (BVSC-Zugló)
42 kg: Máté Szofia (Ceglédi VSE)
46 kg: Nagy Nóra (Kiskunfélegyházi BSE)
50 kg: Köblő Réka (Csepel TC-KIMBA)
54 kg: Józsa Nikoletta (Budapesti Honvéd SE)
58 kg: Molnár Tamara (ESMTK-KIMBA)
62 kg: Szankó Szonja (Adácsi BC)
66 kg: Batta Jázmin (Kerámia SE Tófej)
+ 66 kg: Gulyás Gabriella (Adácsi BC)
Női csapatpontverseny:
1. BVSC-Zugló 19 ponttal (több bronzérmmel)
2. Dél-Zselic SE 19 ponttal
3. Kiskunfélegyházi BSE 15 ponttal
A 2026. évi U15-ös kötöttfogású országos bajnokok:
38 kg: Ramyar Daryan (ESMTK)
41 kg: Juhász Bendegúz (Egri VSI)
44 kg: Végh Elián (Dél-Zselic SE)
48 kg: Olasz Vencel (ESMTK)
52 kg: Csépány Gergely (Egri VSI)
57 kg: Szanati Máté (Zalaegerszegi BSE-KIMBA)
62 kg: Hluskó István (ESMTK-KIMBA)
68 kg: Koleszár Ármin (Kaposvári SI)
75 kg: Gerhauser Vilmos (ESMTK-KIMBA)
85 kg: Táncos Lénárd (Kaposvári SI)
+ 85 kg: Zomborszki Zalán (Pécsi EAC)
Kötöttfogású csapatpontverseny:
1. ESMTK 64 ponttal
2. Egri VSI 36 ponttal
3. Csepeli BC 23 ponttal
