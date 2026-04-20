A jövő sztárjai: Szilasi Dániel, Búr Zsolt

2026.04.20. 09:00
Szilasi Dániel kerékpársport utánpótlássport Búr Zsolt Utánpótlássport.hu
Az Utanpotlassport.hu által készített, a Nemzeti Sportrádióban hallható A jövő sztárjai című magazinműsor újabb adásának vendége a 15 éves kerékpárversenyző, a cyclo-cross-szakágban (terepkerékpár) korosztályos Európa-bajnok Szilasi Dániel és edzője, Búr Zsolt.

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban

bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu sorozatának mostani vendége a hazai kerékpáros utánpótlás legnagyobb reménységeinek egyike, a terepszakágban U15-ös Európa-bajnok és U16-os Eb-ezüstérmes Szilasi Dániel és trénere, a Bikexpert Specialized Team vezetőedzője, Búr Zsolt.

A Hornyák Balázs által készített beszélgetésben szó esik arról, hogy a másfél évvel ezelőtti U15-ös Eb-győzelem olyan új kapukat nyitott meg a fiatal karrierjében, hogy annak köszönhetően tavaly Belgiumba igazolhatott, és az országúti szakágban világhírű Soudal-Quick Step csapatának a kötelekébe került. Megtudhatjuk azt is, hogy

melyek a legfőbb különbségek a hazai és a világ élvonalába tartozó belgiumi sportági közeg között.

Továbbá edzőjével közösen felidézzük az eddigi legnagyobb sikereiket, és az is kiderül, miért tartják értékesebbnek az U16-os Eb-ezüstöt az U15-ös Eb-aranynál.

A podcast elérhető ITT.

(Kiemelt képünkön: Búr Zsolt és Szilasi Dániel Fotó: Máj Tamás)

 

Ezek is érdekelhetik