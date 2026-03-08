Birkózás: három magyar arany az U17-es Croatia Openen
Március első szombatján rendezték meg a birkózók hagyományos Croatia Open elnevezésű nemzetközi versenyét Zágrábban, amelyen ezúttal az U17-es korosztály kötöttfogású és női szakágának versenyeit bonyolították le – számol be a hazai szövetségi portál.
A viadalon hazánk birkózói is szőnyegre léptek: kötöttfogásban hatan, női birkózásban pedig négyen képviselték a magyar színeket.
A legeredményesebben az U15-ös korosztályban kétszeres válogatott Báger Dorina, valamint a serdülő Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes Jung Zsófia szerepelt a lányok mezőnyében, míg a fiúk között Tombor Benedek nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Mindhárom tehetséges versenyző aranyéremmel zárta a megmérettetést.
43 kg: 1. Báger Dorina
49 kg: 4. Szentpál Vivien
65 kg: 1. Jung Zsófia
65 kg: 2. Veres Szonja
Kötöttfogású eredmények:
48 kg: 1. Tombor Benedek
51 kg: 3. Kurdi Dániel
60 kg: 2. Fekete Milán
65 kg: 2. Koltai Benjámin
71 kg: 5. Czuczor Ervin
110 kg: 5. Szécsényi Kornél
