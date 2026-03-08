Birkózás: három magyar arany az U17-es Croatia Openen

Március első szombatján rendezték meg a birkózók hagyományos Croatia Open elnevezésű nemzetközi versenyét Zágrábban, amelyen ezúttal az U17-es korosztály kötöttfogású és női szakágának versenyeit bonyolították le – számol be a hazai szövetségi portál.

A viadalon hazánk birkózói is szőnyegre léptek: kötöttfogásban hatan, női birkózásban pedig négyen képviselték a magyar színeket.

A legeredményesebben az U15-ös korosztályban kétszeres válogatott Báger Dorina, valamint a serdülő Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes Jung Zsófia szerepelt a lányok mezőnyében, míg a fiúk között Tombor Benedek nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Mindhárom tehetséges versenyző aranyéremmel zárta a megmérettetést.

Női eredmények:

43 kg: 1. Báger Dorina

49 kg: 4. Szentpál Vivien

65 kg: 1. Jung Zsófia

65 kg: 2. Veres Szonja

Kötöttfogású eredmények:

48 kg: 1. Tombor Benedek

51 kg: 3. Kurdi Dániel

60 kg: 2. Fekete Milán

65 kg: 2. Koltai Benjámin

71 kg: 5. Czuczor Ervin

110 kg: 5. Szécsényi Kornél

