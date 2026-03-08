Nemzeti Sportrádió

Birkózás: három magyar arany az U17-es Croatia Openen

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.03.08. 15:06
null
Címkék
bírkózás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A három magyar aranyérem mellett három ezüst- és egy bronzérem is született az U17-es birkózók zágrábi nemzetközi versenyén.

Március első szombatján rendezték meg a birkózók hagyományos Croatia Open elnevezésű nemzetközi versenyét Zágrábban, amelyen ezúttal az U17-es korosztály kötöttfogású és női szakágának versenyeit bonyolították le – számol be a hazai szövetségi portál.

A viadalon hazánk birkózói is szőnyegre léptek: kötöttfogásban hatan, női birkózásban pedig négyen képviselték a magyar színeket.

A legeredményesebben az U15-ös korosztályban kétszeres válogatott Báger Dorina, valamint a serdülő Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes Jung Zsófia szerepelt a lányok mezőnyében, míg a fiúk között Tombor Benedek nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Mindhárom tehetséges versenyző aranyéremmel zárta a megmérettetést.

Női eredmények:
43 kg: 1. Báger Dorina
49 kg: 4. Szentpál Vivien
65 kg: 1. Jung Zsófia
65 kg: 2. Veres Szonja
Kötöttfogású eredmények:
48 kg: 1. Tombor Benedek
51 kg: 3. Kurdi Dániel
60 kg: 2. Fekete Milán
65 kg: 2. Koltai Benjámin
71 kg: 5. Czuczor Ervin
110 kg: 5. Szécsényi Kornél

(Kiemelt kép forrása: birkozoszov.hu)

bírkózás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vívás: már a vb áll a kadétok és a juniorok fókuszában

Utánpótlássport
12 órája

Atlétika: a 15 éves Marton Zsófi rekorder és ob-érmes súlylökésben

Utánpótlássport
Tegnap, 16:11

Kosár: Merkel Blanka serdülőként már a kadétok között is kiemelkedik

Utánpótlássport
Tegnap, 9:02

Markó Edina: Azok inspirálnak, akik formálják a közeget

Utánpótlássport
2026.03.06. 16:46

Kézilabda: győztek a junior lányok, ikszeltek a serdülők

Utánpótlássport
2026.03.05. 20:36

Röplabda: letette a névjegyét a MEVZA-kupán az Újpest U19-es csapata

Utánpótlássport
2026.03.05. 09:00

Úszás: medencében, hosszú távon, tizenkettedszer

Utánpótlássport
2026.03.04. 17:41

Labdarúgás: sima vereség a spanyoloktól az U17-es leány Eb-selejtezőn

Utánpótlássport
2026.03.04. 15:59
Ezek is érdekelhetik