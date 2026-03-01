Tenisz: duplázók az U12-es fedett pályás országos bajnokságon
Almai Sámuel és Tóth Lola is két elsőséget szerzett az U12-es teniszezők Győrben rendezett fedett pályás ob-ján.
A győri Olimpiai Sportparkban rendezték meg az U12-es teniszezők fedett pályás országos bajnokságát, melyen
a fiúk és a lányok mezőnyében is duplázott a győztes.
A fiúk 48 fős mezőnyében Almai Sámuel (Centerpálya) bizonyult a legjobbnak, miután a döntőben 6:3, 6:1-re legyőzte Bagdi Barnabást (TSZSK Gyula) Almai párosban Nemes Mirkóval (Pasarét TK) is bajnoki címet szerzett.
A lányoknál a Vasas ígérete, Tóth Lola emelhette magasba az első helyért járó trófeát. Az egyes fináléban az MTK-s Siklósi Odettet múlta felül 6:0, 6:2 arányban. Tóth Lola párosban Kocsis-Mireisz Hanga (Liget TE) oldalán nyert ob-t.
(Kiemelt képünkön: Tóth Lola Forrás: MTSZ)
