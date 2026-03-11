Cselgáncs: Bartyik Szófia az Ek-érmek után célba veszi az Eb-dobogót

Nemzeti Sportrádió

2026.03.11. 09:01
A Vasas dzsúdós reménysége, Bartyik Iza Szófia sorozatban négy ifjúsági Európa-kupa-versenyen szerzett érmet.

Eddig 2026-ban két Európa-kupa-állomáson vannak túl a hazai ifjúsági korú cselgáncsozók: előbb Somorján négy, majd Porecben két érmet nyertek a mieink. Bartyik Iza Szófia személyében mindössze egyetlen olyan versenyző akadt, aki mindkét alkalommal dobogóra állhatott. A Vasas-Budai Judo Akadémia 2009-es születésű ígérete Szlovákiában ezüst-, Horvátországban bronzérmet nyert az 57 kilósok súlycsoportjában.

Ráadásul ezzel már zsinórban negyedik érmét jegyezte az Ek-sorozatban,

ugyanis tavaly ősszel a szlovéniai Kransjka Gorán és Győrben is eljutott a döntőig, és mindkétszer második lett.

„Szofinak ez a harmadik, egyben utolsó éve az ifjúsági korosztályban, és ahogy sokan másoknak, neki is az első két éve az ifik között még elég hullámzóan alakult, főleg a tapasztalatszerzés jegyében telt – nyilatkozta a fiatalról edzője, Makhult Mihály az Utánpótlássportnak. – Azt látni kell, hogy első- és másodévesként még nem olyan egyszerű érvényesülni a nemzetközi mezőnyben. 

A múlt nyáron alakulhatott volna jobabn is, de láthatóan sokat tudott tanulni ezekből az élményekből. Ősszel aztán egy csapásra kezdett összeállni a kép, és stabil, jó teljesítményt nyújtva – a kiváló földharctudását is kamatoztatva – hozott két ezüstöt a szlovéniai, illetve a hazai Európa-kupán.

Természetesen, én igyekszem mindenben támogatni őt, és nagyon örülök az érmeknek, de részemről nincs rajta semmiféle eredménykényszer. Azt tartom szem előtt, hogy hosszú távon, gondosan felépítve a karrierjét, majd sikeres felnőtt versenyző tudjon válni belőle." 

Bartyik Iza Szófia Forrás: EJU

Bartyik jelenleg az előkelő kilencedik helyen áll súlycsoportjában a korosztályos világranglistán. Az ifjúsági Európa-kupa-sorozat két hét múlva Teplicében folytatódik, majd májusban Bielsko-Bialában lesz a negyedik, egyben utolsó kvalifikációs Ek-viadal a nyári világversenyekre. Ugyanakkor Makhult Mihály tanítványának már az eddigi két érmével sikerült kihacolnia a részvételt a júniusi végi, spanyolországi Eb-re.

„Az elmúlt időszakban erőben, valamint technikai tudásban is sokat fejlődött, és ennek köszönhetően most már sokkal kiegyensúlyozottabban tud teljesíteni a versenyeken. A rengeteg belefektetett munkája szemmel láthatóan kezd beérni, és az eredményesség terén is megmutatkozni.

(Kiemelt képen: Bartyik Iza Szófia és edzője, Makhult Mihály Forrás: EJU)

