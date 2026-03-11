Cselgáncs: Bartyik Szófia az Ek-érmek után célba veszi az Eb-dobogót

Eddig 2026-ban két Európa-kupa-állomáson vannak túl a hazai ifjúsági korú cselgáncsozók: előbb Somorján négy, majd Porecben két érmet nyertek a mieink. Bartyik Iza Szófia személyében mindössze egyetlen olyan versenyző akadt, aki mindkét alkalommal dobogóra állhatott. A Vasas-Budai Judo Akadémia 2009-es születésű ígérete Szlovákiában ezüst-, Horvátországban bronzérmet nyert az 57 kilósok súlycsoportjában.

Ráadásul ezzel már zsinórban negyedik érmét jegyezte az Ek-sorozatban,

ugyanis tavaly ősszel a szlovéniai Kransjka Gorán és Győrben is eljutott a döntőig, és mindkétszer második lett.

„Szofinak ez a harmadik, egyben utolsó éve az ifjúsági korosztályban, és ahogy sokan másoknak, neki is az első két éve az ifik között még elég hullámzóan alakult, főleg a tapasztalatszerzés jegyében telt – nyilatkozta a fiatalról edzője, Makhult Mihály az Utánpótlássportnak. – Azt látni kell, hogy első- és másodévesként még nem olyan egyszerű érvényesülni a nemzetközi mezőnyben.

Tavaly már akadtak biztató jelek, jöttek tőle szép eredmények, hiszen a 2025-ös versenyszezont Somorján mindjárt ezüstéremmel tudta nyitni, aztán viszont belekerült egy hullámvölgybe, amiből csak nehezen tudott kijönni.

A múlt nyáron alakulhatott volna jobabn is, de láthatóan sokat tudott tanulni ezekből az élményekből. Ősszel aztán egy csapásra kezdett összeállni a kép, és stabil, jó teljesítményt nyújtva – a kiváló földharctudását is kamatoztatva – hozott két ezüstöt a szlovéniai, illetve a hazai Európa-kupán.

Ezen sikerek hatására az idei évnek már nagyobb elvárásokkal vágott neki, főleg ő saját magával szemben támasztott már nagyobb célokat. Alapvetően is nagyon maximalista személyiség, igazi dzsúdós mentalitással van megáldva.

Természetesen, én igyekszem mindenben támogatni őt, és nagyon örülök az érmeknek, de részemről nincs rajta semmiféle eredménykényszer. Azt tartom szem előtt, hogy hosszú távon, gondosan felépítve a karrierjét, majd sikeres felnőtt versenyző tudjon válni belőle."

Bartyik Iza Szófia Forrás: EJU

Bartyik jelenleg az előkelő kilencedik helyen áll súlycsoportjában a korosztályos világranglistán. Az ifjúsági Európa-kupa-sorozat két hét múlva Teplicében folytatódik, majd májusban Bielsko-Bialában lesz a negyedik, egyben utolsó kvalifikációs Ek-viadal a nyári világversenyekre. Ugyanakkor Makhult Mihály tanítványának már az eddigi két érmével sikerült kihacolnia a részvételt a júniusi végi, spanyolországi Eb-re.

„Az elmúlt időszakban erőben, valamint technikai tudásban is sokat fejlődött, és ennek köszönhetően most már sokkal kiegyensúlyozottabban tud teljesíteni a versenyeken. A rengeteg belefektetett munkája szemmel láthatóan kezd beérni, és az eredményesség terén is megmutatkozni.

Rendkívül elhivatottan, fegyelmezetten készül a soron következő feladatokra. Ha így folytatja, akkor az ifjúsági Európa-bajnokságon is odaérhet az élmezőnybe, és harcba szállhat az érmekért.

(Kiemelt képen: Bartyik Iza Szófia és edzője, Makhult Mihály Forrás: EJU)