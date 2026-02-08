Jégkorong: az U19-es és az U16-os fiúválogatott is győzelemmel zárt

A heti nagyüzem vasárnap délután zárult az utánpótlás jégkorong-válogatottainknak. A korábbi sűrűbb napoktól eltérően ezúttal már csak két csapat, az U19-es és az U16-os fiúegyüttes lépett pályára. A Strenk Hunor vezette idősebbek ismét – immár harmadjára néhány napon belül – a britekkel csaptak össze Ajkán, és ezúttal is fölényes magyar győzelem született.

A 9–3-ra végződő első, majd a 7–1-es második találkozót követően a mieink zárásként 7–2-re diadalmakodtak.

A Mihály Jenő irányította U16-os csapatnak szintén jól sikerült a befejezés a lengyelországi Tychyben rendezett ötcsapatos nemzetközi tornán. A korábbi játéknapokon a serdülők előbb Litvániát (4–3) és Olaszországot (3–0) is megverték, utána viszont kikaptak Lettország legjobbjaitól (1–5), majd a vasárnapi, egyben

utolsó mérkőzésen sikerült újra nyerniük, és a házigazda lengyeleket 5–2-re felülmúlták a magyar fiúk.

Az említett két korosztály mellett további négy válogatott is nemzetközi meccseket játszott. Az áprilisi divízió I/A-csoportos vb-re hangoló U18-as fiúk a Tüskecsarnokban szerepeltek Négy Nemzet-tornán. Árkovics Bálint tanítványai az első két napon elszenvedett vereség után (Olaszországtól 3–2-re, Szlovéniától 6–2-re), a harmadik napon összejött a javítás:

a magyar csapat szétlövés után 3–2-re legyőzte a franciákat.

Azonban a záró siker ellenére a mieink ezzel együtt is csak a negyedikek lettek a tornán, sorrendben az olaszok, a franciák és a szlovénok mögött.

(A mostani ellenfelek közül Szlovénia majd a tavaszi divízió I/A-vb-n is rivális lesz, az olaszok és a franciák egy osztállyal lejjebb szerepelnek. Hozzátartozik még az is a teljes képhez, hogy a keretből hiányzott a korosztály legnagyobb tehetsége, a 17 éves Szongoth Domán, aki ezen a héten ismételten a felnőttválogatottban szerepelt.)

Az U18-as fiúk egy győzelemmel és két vereséggel hangoltak a tavaszi vb-re Forrás: MJSZ

Mindeközben az U17-es fiúk a litvániai Kaunasban vendégeskedtek. Galsi Péter csapata a házigazdák elleni 4–1-es, illetve a japánok elleni 6–5-ös siker után a harmadik meccsen nem bírt a lengyelekkel, 7–3-ra az ellenfél nyert.

A Majoross Barnabás gardírozta U15-ös fiúk Szombathelyen, míg a Pillók Martin vezette U16-os lányok Mátyásföldön játszottak két-két meccset a héten. A fiúk előbb 4–0-ra kikaptak az olaszoktról, majd 5–0-ra nyertek a szlovénok ellen. A lányok két vereséggel végeztek a szlovákokkal szemben (0–2 és 1–4).

(Kiemelt képen: az U16-os fiúválogatott Forrás: MJSZ)