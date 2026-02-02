Nemzeti Sportrádió

NB II: Budapest Honvéd FC–Videoton FC Fehérvár

2026.02.02.
Baki Ákos (44) szerezte az év első Honvéd-gólját a másodsztályban (Fotó: Dömötör Csaba)
A labdarúgó NB II 16. fordulójában a tabella élén álló Honvéd a 13. helyezett Videotont fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB II
16. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–1 (1–1) – élőben az NSO-n!
Budapest, Bozsik Aréna, 3722 néző (TV: M4 Sport). Vezeti: Antal Péter (Szert Balázs, Aradi József)
HONVÉD: Tujvel – Ujváry (Nyers, a szünetben), Szabó A., Baki, Csontos D., Hangya – Szamosi Á., Kesztyűs B. (Szabó T., 70.) – Varga K. (Pinte, 57.), Kántor K. (Kállai K., a szünetben), Medgyes (Zuigeber, 74.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
VIDEOTON: Nagy G. – Virágh M., Kocsis G., Spandler – Simut (Geiger, 73.), Murka, Haraszti (Dékei, 90+2.), Kecskés M. (Kovács K., 64.), Zsótér – Varga R. (Bartusz, 64.), Németh D. (Kovács P., a szünetben). Vezetőedző: Pető Tamás
Gólszerző: Baki (13.), Csontos D. (54.), ill. Németh D. (17.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

