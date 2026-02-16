A Debrecen bejelentette a kölcsönben lévő csatár távozását – hivatalos
Bár Dejan Djokic távozására számítani lehetett, a támadó ugyanis már nem utazott el a Debrecennel a januári edzőtáborba.
A svájci támadót a Siontól vette kölcsön a hajdúsági csapat, de Djokic öt bajnokin és két kupameccsen kapott csak szerepet, mind a hét alkalommal csereként, összesen 164 percet játszott.
A 25 éves Djokic így visszatérhet az őt kölcsönadó Sionhoz.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Demjén Patrik (MTK Budapest)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: Hornyák Csaba (karcagi kooperációs kölcsön után Mezőkövesd Zsóry FC), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dejan Djokic (svájci, FC Sion, Svájc), Niama Pape Sissoko (mali, Stade de Reims, onnan AS Nancy Lorraine – Franciaország, kölcsönbe), Varga Ádám (Ferencvárosi TC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –