Atlétika: Rózsahegyi Bori két győzelemmel kezdte az évet

Jó formában kezdte a fedett pályás idényt a Tatabányai SC-Geotech 18 éves távolugrója, Rózsahegyi Bori.

Az U20-as Európa-bajnok kiválóság január közepén az FTC által rendezett Albert-kupán 625 centivel bizonyult a legjobbnak, majd a mögöttünk hagyott szombaton 618 centiméterrel győzött a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban lebonyolított nyílt viadalon.

A Kiss Tamás és Babicz Pál szakmai felügyelete mellett felkészülő, korábban Henyecz László által edzett tinédzser a 648 centis egyéni csúcsát tavaly a szolnoki U20-as országos bajnokságon ugrotta.

Ettől csupán kettő centiméterrel (646) maradt el augusztusban a finnországi Tamperében rendezett U20-as Európa-bajnokságon, melyen bravúros aranyérmet érdemelt ki.

Az a siker azért is volt külön megsüvegelendő, mert az előző évben a reménység bokaszalag-szakadást szenvedett és a rehabilitációval igencsak meggyűlt a baja.

Rózsahegyi Bori már Európa-bajnokként szerepel az U20-as korosztályban Forrás: European Athletics

„Nagyon élveztem a finnországi U20-as Európa-bajnokságot, mindig is szerettem a világversenyek légkörét, hangulatát – mondta kontinensviadalról Bori. – Könnyebbséget jelentett, hogy előzetesen semmiféle elvárást nem támasztottam magammal szemben, valamint a szövetség, az edzőm és az egyesületem felől sem éreztem eredménykényszert, így felszabadultan versenyezhettem. Többen is 640-650 körüli eredménnyel érkeztünk Tamperébe, így az aznapi forma mellett fontos volt, hogy ki miként alkalmazkodik a változékony időjárási körülményekhez. Nagyön örülök, hogy végül enyém lett az Európa-bajnoki aranyérem. A bokasérülésem után az U18-as Eb és az U20-as vébé sem úgy sikerült, ahogyan szerettem volna, de

az U20-as Eb-arany megerősített abban, hogy jó úton járok.

A korábban két európai ifjúsági olimpiai fesztiválon (EYOF) is győztes Bori ebben az esztendőben másodévesnek számít az U20-asok között. A korosztály számára idén az Egyesült Államokban, Eugene-ben rendeznek világbajnokságot.

(Kiemelt képünkön: Rózsahegyi Bori Forrrás: MASZ )