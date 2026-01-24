Vívás: a kardozó Rácz Brigitta a harmadik kadét Eb-jére készülhet

A Kertvárosi Vívó SE 16 éves kardozója, Rácz Brigitta már az előző két évben is tagja volt a korosztályos világeseményeken szereplő kadétválogatottnak, és ez ebben az évadban sincs másképp. A sokra hivatott vívónak a közelmúltban is akadtak kiemelkedő nemzetközi eredményei, például a taskenti kadét-világkupaversenyen bronzérmes lett, és a Kocsis Zsolt által vezetett csapattal a gödőllői, valamint a segoviai európai körversenyen is aranyérmet érdemelt ki. Mellette mindkét csapatsiker alkalmával Bácskay Kincső és Komjáthy Boglárka volt fix tagja a válogatottnak, az előbbin még Berecz Dóra, az utóbbin Decsi Linda vívott.

„Miután az előző két évben is válogatott voltam, nagyon bizakodva vártam ezt a szezont, mert reményeim szerint sokat segíthet az eredményességben a világversenyeken eddig megszerzett tapasztalat – mondta Brigitta. – Az idényben voltak kimondottan jó és kevésbé szép eredményeim, de összességében pozitív a kép, hiszen ismét elértem a célom, és bekerültem a válogatottba.

Minden versenyre nyerni megyek, így a kadét Európa-bajnokságon is az egyéni aranyérem motivál,

na meg persze csapatban is a dobogó legfelső fokára szeretnénk állni. A válogatott tagjai ebben az évben is nagyon összetartóak. Jó kapcsolatot ápolunk egymással a páston kívül és tudunk egymásért küzdeni. Azt gondolom, hogy ez az egységesség az egyik legfőbb erényünk amellett, hogy az ellenfeleinknek a kiszámíthatatlanságunk is gondot okozhat, hiszen mindannyian más stílust képviselünk.”

Rácz Brigitta a taskenti kadét-világkupaversenyen szerzett bronzzal Forrás: KVSE

A korosztályos Európa-bajnokságot februárban a grúz fővárosban, Tbilisziben rendezik. A lányok a tavalyi kontinensviadalon döntőt vívtak, és attól a rivális olasz csapattól kaptak ki, melyet a legutóbbi, segoviai körverseny fináléjában legyőztek.

„Nagyon vártuk már, hogy az olaszokat legyőzzük, mert korábban nemcsak csapatban, hanem egyéniben is ők állítottak meg minket több alkalommal. Megmutattuk, hogy képesek vagyunk felszívni magunkat és

nem ijedünk meg senkitől.

Az Európa-bajnokság hasonló mentalitással kell vívjunk, és akkor nagyon nehéz lesz minket megverni.”

(Kiemelt képünkön: Rácz Brigitta Forrás: MVSZ)