Úszás: a Kocsis-Jackl tandem folytatja

A magyar úszósport egyik legnagyobb tehetsége, Jackl Vivien kálváriája véget ért, visszatérve Tatabányára nevelőedzője, Kocsis Márta irányításával folytatja a versenyzést az új esztendőben, amelynek kiemelkedő állomása az augusztusi, párizsi Európa-bajnokság. Január első hétfőjén volt az idei első edzésük.

Ötödikén munkába állt Vivi, dolgozunk, szóval közösen folytatjuk tovább,

aztán edzőtáborok lesznek februárban és márciusban is, majd áprilisban már jön a felnőtt országos bajnokság” – sorolta a közeljövő főbb programpontjait érdeklődésünkre az edzőnő, akitől tavaly év elején megvált Jackl, hogy nekivágjon a balul sikerült „kalandnak”. Merthogy átigazolva a Bp. Honvédhez, a nagy ívű tervekből semmi sem lett, a Hosszú Katinka exével, Shane Tusuppal elképzelt szakmai együttműködés kudarcba fulladt, s

nagyon úgy festett, hogy időnek előtte csúfos véget ér egy roppant ígéretesnek indult pályafutás, ám szerencsére volt visszaút.

A felnőtt Európa-bajnok, párizsi olimpikon Vivien – bár maradt a fővárosi klub versenyzője – visszaköltözött Tatabányára, ahol nevelőedzője védőszárnyai alatt októbertől szállt újra vízbe, majd indulása, győzelmeket, egyéni csúcsokat is bőven hozó szereplése a novemberi rövid pályás korosztályos ob-n, valamint az ötvenes medencében rendezett decemberi, győri évzáró viadalon egyértelművé tette: érdemes folytatnia.

Igen, 2026-ra együtt készülünk, a felnőtt ob, az ifi és a felnőtt Eb vár ránk, szintidőket kell teljesítenie

– summázta trénere a lényeget, amikor újévi „helyzetjelentést” kértünk tőle. – Most aztán úszik jó sokat, régen alapvetően kilenc edzésre járt, egyelőre még nem tartunk ott ugyan, de rövidesen meglesz a korábbi adag. Januárban az öt délutáni edzés eleve megvan, kezdtük két reggelivel, aztán három, majd négy korai foglalkozás társul a délutániakhoz, s februárra az egész már felmegy heti kilencre. Akkor jön az első edzőtábor, ott mindenképpen lesz neki napi két edzése, úgyhogy visszaáll szépen a régi kerékvágásba. Egyszóval nincs probléma, dolgozik rendesen...”

A magyar úszósport jelenét és jövőjét szívükön viselők pedig nyilván jóleső érzéssel veszik tudomásul, hogy a tatabányai Bárdos Gimnázium most tizenegyedikes, októberben 18 éves nebulója megmaradt a sportág számára és – maga mögött hagyva 2025-öt, élete alighanem legrosszabb esztendejét – akár már 2026-ban újfent igazolja azt, amit Sós Csaba szövetségi kapitány ekként fogalmazott meg: a tehetség nem vész el...

(Kiemelt képünkön: Együtt folytatja 2026-ban is mester és tanítványa, Kocsis Márta és Jackl Vivien Forrás: index.hu)