Vívás: Battai és Spiesz a nyolc között a kardozók Salt Lake City-i vk-viadalán

Magyar idő szerint éjfél is elmúlt már szombaton, amikor véget ért Salt Lake Cityben a kardozók világkupaversenyének harmadik napja – az egyéni viadalon a férfiaknál három, a nőknél öt magyar léphetett pástra, s bár a rajt nagyszerűen sikerült, utána gyorsan fogyatkozott a különítményünk…

Nagyon sok volt a 15:14-gyel véget érő asszó, a mieinknek is volt benne része, amúgy mindkét előjellel, de az is tény, hogy ilyen szoros meccs jelentette a végállomást Rabb Krisztiánnak és Pusztai Lizának a 32, Szilágyi Áronnak a 16 között (a tavalyi junior világbajnokság egyéni aranyérmese, Cosimo Bertini búcsúztatta, az olasz volt az egyébként, aki a pénteki selejtezőben a 64 közé jutásért Szatmári Andrást verte meg 15:13-ra), és mindössze egyetlen tussal győzte le a negyeddöntőben a francia Sarah Noutcha Battai Sugár Katinkát is. Utóbbi asszó kapcsán azt mindenképpen jegyezzük meg, hogy a nyári Európa-, majd világbajnokságon látott két Noutcha–Battai asszóhoz képest ez sokkal kiegyensúlyozottabb és számunkra barátibb volt – amúgy Noutcha nagyot ment Salt Lake Cityben szombaton, végül meg is nyerte az egyéni versenyt, amúgy egyetlen tussal verte a döntőben a kétszeres egyéni világbajnok Emura Miszakit.

Salt Lake Cityben vasárnap a csapatversenyt rendezik: a nők 18, a férfiak 19 órakor kezdenek magyar idő szerint – a Battai, Spiesz, Pusztai, Szűcs Luca összetételű négyes a második körben kezd (magyar idő szerint 19.15-kor), és nem kell vívnia a 32 között a Gémesi Csanád, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összeállítású négyesnek sem, ők 20.15-kor lépnek először pástra.

VILÁGKUPAVERSENY, SALT LAKE CITY

Kard. Egyéni. Férfiak. A 32 közé jutásért: Rabb–Moran (spanyol) 15: 9, Szilágyi–Ursachi (román) 15:14, Sz. Bazadze (grúz)–Dallos 15:6. A 16 közé jutásért: Szilágyi–Kindler (német) 15:8, Morill (amerikai)–Rabb 15:14. Nyolcaddöntő: Bertini (olasz)–Szilágyi 15:14. Döntő: O Szang Uk (dél-koreai)–Kokubo (japán) 15:12. Végeredmény: 1. O Szang Uk, 2. Kokubo, 3. Bertini és Elsissy (egyiptomi), …14. Szilágyi Áron, …18. Rabb Krisztián, …63. Dallos Benedek

Nők. A 32 közé jutásért: Battai–Keszei 15:10, Szűcs–Heng (szingapúri) 15:4, Spiesz–Lauri (amerikai) 15:5, Pusztai–Navarro (spanyol) 15:12. A 16 közé jutásért: Battai–Sullivan (amerikai) 15:8, Spiesz–Tori (francia) 15:13, Ilieva (bolgár)–Szűcs 15:10, Manga (francia)–Pusztai 15:14. Nyolcaddöntő: Battai–Manga 15:12, Spiesz–Ilieva 15:10. Negyeddöntő: Noutcha (francia)–Battai 15:14, Battiston (olasz)–Spiesz 15:10. Döntő: Noutcha–Emura (japán) 15:14. Végeredmény: 1. Sarah Noutcha, 2. Emura, 3. Jegorjan (orosz) és Battiston, 5. Battai Sugár, …7. Spiesz Anna, …22. Szűcs Luca, …30. Pusztai Liza, …60. Keszei Kira







