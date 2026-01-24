Nemzeti Sportrádió

Vívás: hat magyar férfi párbajtőröző a dohai Grand Prix-verseny főtábláján

2026.01.24. 16:58
Nagy Dávid (Fotó: Bizzi Team)
A három magyar kiemelt mellé a szombati selejtezőből további három csatlakozott a főtáblára a férfiak mezőnyében a párbajtőrözők dohai Grand Prix-versenyén.

A párizsi olimpiai bajnok párbajtőrcsapat három tagja, Siklósi Gergely, Koch Máté és Andrásfi Tibor kiemeltként vághatott neki a dohai Grand Prix-versenynek, így ők a szombati selejtezőt kihagyhatták – hibátlan csoportköre után rögvest csatlakozott melléjük a főtáblára Kovács Gergely és negyedik párizsi társuk, Nagy Dávid is.

Péter Áron a csoportkör után búcsúzott, hárman viszont az egyeneses kieséses szakasz végén még feljuthattak a főtáblára, ez végül csak Fenyvesi Csabának sikerült, így vasárnap a 64 között hat magyar párbajtőröző léphet pástra Dohában a férfiak között – a női mezőnyben a főtáblán heten indulnak harcba (Muhari Eszter, Dékány Kinga, Kardos Edina, Borsody Emma, Büki Lili, Nagy Blanka, Rózsás Júlia).

VÍVÁS, GRAND PRIX-VERSENY, DOHA
Párbajtőr. Férfiak. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor (kiemeltek), Kovács Gergely 6 győzelem/0 vereség, Nagy Dávid 6/0, Fenyvesi Csaba 4/2, Osman-Touson Maruan 4/2, Keszthelyi Zsombor 3/3, Péter Áron 0/5. A 160 közé jutásért: Keszthelyi–Mumenthaler (svájci) 15:11. A 96 közé jutásért: Osman-Touson–Jensen (dán) 15:10, Fenyvesi–Bonferroni (svájci) 15:9, Gavalda (spanyol)–Keszthelyi 15:10. A 64 közé jutásért: Fenyvesi–Laasik (észt) 15:14, Guszev (orosz)–Osman-Touson 8:7

 

