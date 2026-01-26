Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Nemcsek Gréta juniorversenyt nyert Ausztriában

2026.01.26. 11:20
Tenisz Nemcsek Gréta utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A 16 éves teniszező, Nemcsek Gréta az ausztriai Felsőpulyán pályafutása hatodik tornagyőzelmét ünnepelhette a juniorok között.

Jól indult az év a Nemzeti Edzésközpontban felkészülő 16 éves teniszező, Nemcsek Gréta számára, hiszen január elején elődöntőt játszott a svédországi ITF J100-as versenyen, múlt héten pedig az ausztriai Felsőpulyán rendezett J60-as tornán diadalmaskodott.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint Nemcsek a legjobb négy között az első kiemelt, szlovák Masarykovát búcsúztatta, és a fináléig egy szettben sem vesztett három gémnél többet. A magyar ígéret a vasárnapi döntőben 7:5, 6:1-re nyert az orosz Elizaveta Nalesnik ellen, így

megszerezte junior-pályafutása hatodik tornagyőzelmét, egyúttal az elsőt kemény pályán.

(Kiemelt képünkön: Nemcsek Gréta Forrás: Magyar Tenisz Szövetség)

