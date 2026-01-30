Röplabda: a döntő szettben harcolta ki a kupadöntőbe jutást a Fino

Nem csak üres szavak voltak, amikor a kazincbarcikaiak azt ígérték, hogy megnehezítik a kaposváriak dolgát az első elődöntőben. Az első játszmát még Hubicska Patrik ászaival megfordította szettlabdáról a Fino, a másodikat és a harmadikat (hatodik szettlabdájukat értékesítve) azonban a Vegyész nyerte. Ezzel azonban ellőtték a puskaport, 3:0 helyett 2:2 lett, és bár a térfélcsere után még vezettek, a végjáték azonban ezúttal a sokkal tapasztaltabb somogyiaké lett, így ők jutottak elsőként a szombati fináléba.

MOL MAGYAR KUPA

FÉRFIAK. ELŐDÖNTŐ

FINO KAPOSVÁR–VEGYÉSZ RC KAZINCBARCIKA 3:2 (25, –23, –28, 17, 11)

Csörsz u., 850 néző. V: Takács Á., Jámbor

FINO: HUBICSKA 15, Novoszelov 2, SMIDL 24, DÁVID CS. 12, GRIGORIEV 15, Magyar 2. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Laczó, Herrera 3. Edző: Zoran Kedacic

VEGYÉSZ: Cziczlavicz 10, Gniecki 7, LESCAY 23, Garan 4, Árva 13, Péter B. 15. Csere: Kiss M., Fecske (liberók), Török S., Milev, Péter M. 1. Edző: Toronyai Miklós

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:4, 5:5, 10:8, 11:11, 13:14, 15:17, 18:18, 21:20, 23:24. 2. játszma: 0:2, 3:2, 4:5, 8:6, 9:10, 12:14, 14:19, 17:19, 17:22, 21:22, 22:24. 3. játszma: 2:0, 4:6, 9:6, 11:15, 16:18, 18:19, 19:21, 20:23, 23:24. 4. játszma: 0:2, 2:5, 8:6, 10:7, 14:9, 15:13, 23:14, 19:22, 24:15. 5. játszma: 2:1, 3:4, 7:5, 8:9, 11:9, 14:11

MESTERMÉRLEG

Zoran Kedacic: – Tudtam, hogy kemény, mérkőzés lesz, mert egy ilyen meccsen bármi előfordulhat. Le a kalappal, a Vegyész előtt, remekül játszottak és jól szerváltak. De mi akkor sem veszítettük el a fejünket, amikor szetthátrányban voltunk és végül pontról pontra őröltük fel őket. A döntőben még keményebb meccsre számítok.

Toronyai Miklós: – Csalódott vagyok, de nem a mutatott játék miatt. Az elmúlt napok nehezek voltak a számunkra, de ennek ellenére a játékosok egy cseppnyit nem tartalékoltak, kiadták magukból a maximumot, még ha nem is volt mindig hiba nélküli a játékunk. Nekünk most az a legfontosabb, hogy regenerálódjunk a bronzmérkőzésre.

A női Extraligában a Fatum Nyíregyháza magabiztosan, három játszmában legyőzte a sergehajtó Szent Benedek RA-t.

TIPPMIXPRO EXTRALIGA, NŐK

FATUM NYÍREGYHÁZA–SZENT BENEDEK RA 3:0 (11, 20, 19)

Nyíregyháza, 300 néző. V: Villás, Radasovszki

FATUM: Del Burgo 4, Petrovics 4, Földi 5, DAVIDOVIC 14, PAMPUCH 12, ÖHMAN 15. Csere: Tóth F., Farkas G. (liberók), Rufin-Martínez, Antivero Salinas 6, Wafek. Edző: Pampuch Csaba

SZBRA: PEROTTO 5, Kobaidze 9, Boban 7, Berkó 5, Faki 4, Hőbe 3. Csere: Schneider T. (liberó), Katsitadze 1, Deak. Edző: Tomás Varga

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 4:2, 6:3, 8:6, 18:7, 21:11. 2. játszma: 2:1, 3:3, 7:4, 8:7, 12:9, 12:15, 18:15, 19:18, 22:20. 3. játszma: 3:1, 4:7, 10:8, 15:11, 18:15, 21:16, 23:19

MESTERMÉRLEG

Pampuch Csaba: – Ha úgy játszottunk volna az egész meccsen, ahogyan az elején, akkor sokkal simább győzelem lett volna, de az első játszma után megnyugodtunk, és az ő szintjükön folytattuk a játékot és ez az eredményben is megmutatkozott.

Tomás Varga: – Annak ellenére, hogy sokféle okból improvizált kezdővel kellett felállnunk, az első szett után összeszedtük magunkat és sikerült egyenrangú mérkőzést játszani a hazaiakkal.