A Barcelona szerződést hosszabbított Fermín Lópezzel – hivatalos

A 22 éves középpályás eredeti kontraktusa 2029-ig volt érvényes, de az új megegyezés értelmében Fermín 2031-ig marad a katalán gigásznál.

A jelenlegi évadban 15 meccsen négy gólt, illetve gólpasszt jegyző labdarúgó vonatkozó sajtóhírek szerint jelentős fizetésemelésért cserébe ment bele a hosszabbításba, továbbá egy 500 millió eurós kivásárlási ár is bekerült a szerződésbe.