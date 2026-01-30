A Barcelona szerződést hosszabbított Fermín Lópezzel – hivatalos
A spanyol labdarúgó-élvonalban (La Liga) érdekelt FC Barcelona hivatalos honlapján közölte, hogy meghosszabbította Fermín López szerződését.
A 22 éves középpályás eredeti kontraktusa 2029-ig volt érvényes, de az új megegyezés értelmében Fermín 2031-ig marad a katalán gigásznál.
A jelenlegi évadban 15 meccsen négy gólt, illetve gólpasszt jegyző labdarúgó vonatkozó sajtóhírek szerint jelentős fizetésemelésért cserébe ment bele a hosszabbításba, továbbá egy 500 millió eurós kivásárlási ár is bekerült a szerződésbe.
