Nemzeti Sportrádió

A Barcelona szerződést hosszabbított Fermín Lópezzel – hivatalos

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.30. 17:21
Fotó: Getty Images
Címkék
Barcelona Fermín López La Liga
A spanyol labdarúgó-élvonalban (La Liga) érdekelt FC Barcelona hivatalos honlapján közölte, hogy meghosszabbította Fermín López szerződését.

A 22 éves középpályás eredeti kontraktusa 2029-ig volt érvényes, de az új megegyezés értelmében Fermín 2031-ig marad a katalán gigásznál.

A jelenlegi évadban 15 meccsen négy gólt, illetve gólpasszt jegyző labdarúgó vonatkozó sajtóhírek szerint jelentős fizetésemelésért cserébe ment bele a hosszabbításba, továbbá egy 500 millió eurós kivásárlási ár is bekerült a szerződésbe.

 

 

Barcelona Fermín López La Liga
Legfrissebb hírek

A City után az Atlético Madridot is elkapta a Bodö/Glimt, bilbaói sikerével nyolcaddöntős a Sporting!

Bajnokok Ligája
2026.01.28. 23:24

Ter Stegen debütált, a Girona a ráadásban mentett pontot a Getafe ellen

Spanyol labdarúgás
2026.01.26. 23:05

A Barcelona szép gólokkal hozta a kötelezőt az Oviedo ellen

Spanyol labdarúgás
2026.01.25. 23:00

Nem volt kérdés: az Atlético a Mallorca legyőzésével folytatta menetelését

Spanyol labdarúgás
2026.01.25. 16:25

Mbappé meglőtte a 20. bajnoki gólját, majd panenkázós büntetővel biztosította be a Real Madrid sikerét

Spanyol labdarúgás
2026.01.24. 22:58

A Valencia és az Osasuna a ráadás perceiben harcolta ki a győzelmet, nyert a Sevilla is

Spanyol labdarúgás
2026.01.24. 21:21

Ollózós góllal egyenlített az Elche a hajrában, a Levante mégis megszerezte első hazai győzelmét

Spanyol labdarúgás
2026.01.23. 23:06

Dupla Tízes: öt edző, akit megnéznénk a Real Madrid kispadján Xabi Alonso utódjaként

Spanyol labdarúgás
2026.01.23. 16:22
Ezek is érdekelhetik