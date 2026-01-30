Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: Lei Balázs a negyeddöntőben búcsúzott Katarban

2026.01.30. 21:21
Fotó: WTT
WTT-sorozat Lei Balázs feeder asztalitenisz
Lei Balázs a nyolcaddöntőben szoros meccsen győzött, majd a negyeddöntőben kiélezett küzdelemben, ötszettes csata végén kikapott és kiesett pénteken a dohai Feeder-besorolású asztalitenisz-versenyen.

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a 30 ezer dollár összdíjazású viadal második fordulójában Lei a hatodik kiemelt indiai Snehit Suravajjulával csapott össze, és szoros küzdelemben, jól koncentrálva, négy játszmában győzött. A folytatásban egy másik indiai játékos, a negyedikként rangsorolt Sathiyan Gnanasekaran volt az ellenfele.

Az elődöntőért vívott meccsen végig kiélezett küzdelmet vívtak egymással a felek. Lei az első és a negyedik, riválisa pedig a második és a harmadik játszmát tudta nagy küzdelem végén megnyerni, így döntő szett következett, mely fordulatosan alakult. Az indiai játékos előbb 3?0-ra elhúzott, nem sokkal később viszont már Lei vezetett 5:3-ra. Ezek után sokáig úgy tűnt, ő jön majd ki jobban a küzdelemből, de 10:7-nél hiába jutott három mérkőzéslabdához, az indiai sorozatban öt pontot szerzett, és megnyerte az összecsapást.

 

Ezek is érdekelhetik