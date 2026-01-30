Asztalitenisz: Lei Balázs a negyeddöntőben búcsúzott Katarban

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a 30 ezer dollár összdíjazású viadal második fordulójában Lei a hatodik kiemelt indiai Snehit Suravajjulával csapott össze, és szoros küzdelemben, jól koncentrálva, négy játszmában győzött. A folytatásban egy másik indiai játékos, a negyedikként rangsorolt Sathiyan Gnanasekaran volt az ellenfele.

Az elődöntőért vívott meccsen végig kiélezett küzdelmet vívtak egymással a felek. Lei az első és a negyedik, riválisa pedig a második és a harmadik játszmát tudta nagy küzdelem végén megnyerni, így döntő szett következett, mely fordulatosan alakult. Az indiai játékos előbb 3?0-ra elhúzott, nem sokkal később viszont már Lei vezetett 5:3-ra. Ezek után sokáig úgy tűnt, ő jön majd ki jobban a küzdelemből, de 10:7-nél hiába jutott három mérkőzéslabdához, az indiai sorozatban öt pontot szerzett, és megnyerte az összecsapást.