Nemzeti Sportrádió

Short track: nyolc magyarral csütörtökön kezdődik a junior-vb

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2026.01.28. 11:11
null
Címkék
rövid pályás gyorskorcsolya short track utánpótlás utánpótlássport
Nyolc magyar fiatal méreti meg magát a csütörtökön Salt Lake Cityben kezdődő junior rövid pályás gyorskorcsolya-világbajnokságon.

Január 29-én megkezdődik a juniorkorú rövid pályás gyorskorcsolyázók 2025/2026-os évadának célversenye, a világbajnokság, aminek az Egyesült Államokban Salt Lake City ad otthont.

Nyolc induló képviseli majd a magyar színeket, a csapat pedig tíz napja Észak-Amerikában készül. Először Kanadában, Calgaryban edzettek a fiatalok a vezetőedző, Lakatos Tamás irányításával, majd múlt szombaton átutaztak a verseny helyszínére, így az elmúlt napok már a vb jegével ismerkedhettek.

Az őszi szezonban a juniorválogatott a korosztályos világkupákon mérette meg magát, számos előkelő helyezés mellett az eredménysorból kiemelkedik Haltrich Luca 500 méteren megszerzett bronzérme.

„Fiú- és lányfronton is jól állunk, de azt sosem lehet megjósolni, hogy ez mire lesz elég, azt sem tudjuk még, hogy az olimpia miatt milyen összetételben érkeznek majd a riválisok, nálunk sincs itt a legerősebb korosztályos lányversenyző – mondja az Utánpótlássportnak Lakatos Tamás, a juniorválogatott vezetőedzője. – Az elmúlt napokban egyre jobban mozogtak a fiatalok, az időeredmények is biztatók; a világ egyik leggyorsabb jegén edzettünk Calgaryban, ehhez hasonló, ami Salt Lake Cityben vár majd ránk, a kanadai helyszín így megfelelő felkészülési helyszín, ráadásul a tengerszintfeletti magasság és az időzóna is megegyezik. Igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni magunkból, de

Minden távon maximális indulási lehetőségünk van, sokat kell majd menni a fiataljainknak, de emiatt nem szabad panaszkodni. A cél, hogy a lehető legtöbb számban bekerüljünk az A-döntőbe, abban aztán bármi megtörténhet. De szépen sorban kell haladnunk, a saját dolgunkat könnyítenénk meg, ha a selejtezőkből egyenesen jutnánk a negyed- és elődöntőkbe, hogy a vigaszággal ne fárasszuk tovább magunkat.”

Az eseményen jégre lép Major Dominik is, aki kapcsán a múlt héten derült ki, hogy a sérült Jászapáti Péter helyett utazhat majd a februári téli olimpiára, Milánóba.

A világbajnokság programja ITT érhető el; döntőket szombaton és vasárnap rendeznek.

A magyar indulók a Salt Lake Cityben megrendezendő junior short track-vb-n (január 29. - február 1.):

Amschl Kira, Haltrich Luca, Szigeti Dóra, Z. Molnár Natasa 
Árendás Mihály, Hallósy Dominik, Major Dominik, Z. Molnár Borisz

(Kiemelt képünk forrása: MOKSZ)

rövid pályás gyorskorcsolya short track utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Labdarúgás: három gól a fiataloktól az NB I 19. fordulójában

Utánpótlássport
Tegnap, 9:04

Vívás: Komjáthy Boglárka kadétbajnokként készülhet az Eb-re

Utánpótlássport
2026.01.26. 18:06

Vízilabda: az UVSE nyerte a VI. Benedek Tibor-emléktornát

Utánpótlássport
2026.01.26. 14:30

Kosárlabda: Flasár Botond és Varga Ferenc is szintet lépett a DEAC-ban

Utánpótlássport
2026.01.26. 13:24

Tenisz: Nemcsek Gréta juniorversenyt nyert Ausztriában

Utánpótlássport
2026.01.26. 11:20

A jövő sztárjai: Laskawy Ferenc, Kovács Attila

Utánpótlássport
2026.01.26. 08:59

Vívás: Komjáthy Boglárka és Godó Vilmos a kadétbajnok kardban

Utánpótlássport
2026.01.25. 20:43

Asztalitenisz: Lei Balázs párosban arany-, egyesben bronzérmes Dohában

Utánpótlássport
2026.01.25. 17:11
Ezek is érdekelhetik