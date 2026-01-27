Labdarúgás: három gól a fiataloktól az NB I 19. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 19. fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Szombaton a Nyíregyháza–Újpest mérkőzéssel indult a tavaszi félév; a találkozó 1–1-es döntetlennel ért véget. A Spartacusban a 20 éves Manner Balázs 79 percet volt pályán, és gólpasszt adott. Szintén asszisztot jegyzett az újpesti 20 esztendős Bodnár Gergő, aki 74 percet játszott, és 29 percre beállt a 19 éves Fenyő Noah.
A Kisvárda 3–2-re kikapott az MTK Budapesttől. A hazai csapat kapujában a 20 éves Ilya Popovich állt, valamint 16 percet szerepelt a vele egyidős Pintér Filip. A fővárosi csapatban végigjátszotta a meccset a 18 éves Vitályos Viktor, 85 percet volt pályán, és gólpasszt adott a 18 esztendős Németh Hunor, 63 percet bizonyíthatott a 20 éves Átrok Zalán, illetve a végjátékban szállt be a 20 esztendős Kovács Patrik.
A Paks idegenben verte meg 2–1-re a Puskás Akadémiát. A felcsúti alakulatban a 20 éves Markgráf Ákos végigjátszott a találkozót, a vele egykorú Vékony Bence 71 percig volt pályán, míg a 19 esztendős Ásványi Domonkos egy félidőt kapott. A tolnai együttesben
a 20 éves Horváth Kevin 90 percet játszott, és tizenegyesből betalált.
Vasárnap a Debrecen 3–2-re legyőzte a Diósgyőrt a Nagyerdei Stadionban. A DVSC-ben a 20 éves Erdélyi Benedek védett, a 21 esztendős Szűcs Tamás végig pályán volt, sőt gólt szerzett, és szintén betalált a 20 éves Cibla Flórián, akit a 74. percben cserélt le a vezetőedző. A DVTK-ban 57 percet szerepelt a 21 éves Pető Milán, a helyére a 19 éves Varga Zétény érkezett a pályára.
A Kazincbarcika 1–0-s vereséget szenvedett otthon a Zalaegerszegtől. A hazaiak kapuját a 20 éves Juhász István Bence védte, de a 63. percben kiállították, továbbá 45 percet játszott a 20 esztendős Klausz Milán. A ZTE-ben nem kapott lehetőség utánpótláskorú futballista.
A forduló utolsó mérkőzésén Győri ETO 3–1-re megverte a Ferencvárost a Groupama Arénában. Az FTC-ben a 18 éves Madarász Ádám végigjátszotta a meccset, akárcsak a 20 esztendős Vingler László az ETO-ban. A győrieknél az utolsó percekben pályára lépett az egyaránt 20 éves Bánáti Kevin és Huszár Marcell.
A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025–2026-OS ÉVADÁNAK 19. FORDULÓJÁBAN: 1464
Csapatok:
Debrecen: 90+90+74=254
MTK Budapest: 90+85+63+1=239
Puskás Akadémia: 90+71+45=206
Kazincbarcika: 63+45=108
Kisvárda: 90+16=106
Újpest: 74+29=103
Győri ETO: 90+8+1=99
Paks: 90
Ferencváros: 90
Diósgyőr: 57+33=90
Nyíregyháza: 79
Zalaegerszeg: 0
Játékosok:
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90
Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90
Vitályos Viktor (MTK Budapest): 90
Madarász Ádám (Ferencváros): 90
Szűcs Tamás (Debrecen): 90
Erdélyi Benedek (Debrecen): 90
Horváth Kevin (Paks): 90
Vingler László (Győri ETO): 90
Németh Hunor (MTK Budapest): 85
Manner Balázs (Nyíregyháza): 79
Bodnár Gergő (Újpest): 74
Cibla Flórián (Debrecen): 74
Vékony Bence (Puskás Akadémia): 71
Átrok Zalán (MTK Budapest): 63
Juhász István Bence (Kazincbarcika): 63
Pető Milán (Diósgyőr): 57
Klausz Milán (Kazincbarcika): 45
Ásványi Domonkos (Puskás Akadémia): 45
Varga Zétény (Diósgyőr): 33
Fenyő Noah (Újpest): 29
Pintér Filip (Kisvárda): 16
Bánáti Kevin (Győri ETO): 8
Huszár Marcell (Győri ETO): 1
Kovács Patrik (MTK Budapest): 1
(Kiemelt képünkön: A 20 éves Horváth Kevin (Paks) betalált a Puskás Akadémia elleni bajnokin Forrás: Paksi FC)