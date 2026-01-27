Labdarúgás: három gól a fiataloktól az NB I 19. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 19. fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Szombaton a Nyíregyháza–Újpest mérkőzéssel indult a tavaszi félév; a találkozó 1–1-es döntetlennel ért véget. A Spartacusban a 20 éves Manner Balázs 79 percet volt pályán, és gólpasszt adott. Szintén asszisztot jegyzett az újpesti 20 esztendős Bodnár Gergő, aki 74 percet játszott, és 29 percre beállt a 19 éves Fenyő Noah.

A Kisvárda 3–2-re kikapott az MTK Budapesttől. A hazai csapat kapujában a 20 éves Ilya Popovich állt, valamint 16 percet szerepelt a vele egyidős Pintér Filip. A fővárosi csapatban végigjátszotta a meccset a 18 éves Vitályos Viktor, 85 percet volt pályán, és gólpasszt adott a 18 esztendős Németh Hunor, 63 percet bizonyíthatott a 20 éves Átrok Zalán, illetve a végjátékban szállt be a 20 esztendős Kovács Patrik.

A Paks idegenben verte meg 2–1-re a Puskás Akadémiát. A felcsúti alakulatban a 20 éves Markgráf Ákos végigjátszott a találkozót, a vele egykorú Vékony Bence 71 percig volt pályán, míg a 19 esztendős Ásványi Domonkos egy félidőt kapott. A tolnai együttesben

a 20 éves Horváth Kevin 90 percet játszott, és tizenegyesből betalált.

Vasárnap a Debrecen 3–2-re legyőzte a Diósgyőrt a Nagyerdei Stadionban. A DVSC-ben a 20 éves Erdélyi Benedek védett, a 21 esztendős Szűcs Tamás végig pályán volt, sőt gólt szerzett, és szintén betalált a 20 éves Cibla Flórián, akit a 74. percben cserélt le a vezetőedző. A DVTK-ban 57 percet szerepelt a 21 éves Pető Milán, a helyére a 19 éves Varga Zétény érkezett a pályára.

A Kazincbarcika 1–0-s vereséget szenvedett otthon a Zalaegerszegtől. A hazaiak kapuját a 20 éves Juhász István Bence védte, de a 63. percben kiállították, továbbá 45 percet játszott a 20 esztendős Klausz Milán. A ZTE-ben nem kapott lehetőség utánpótláskorú futballista.

A forduló utolsó mérkőzésén Győri ETO 3–1-re megverte a Ferencvárost a Groupama Arénában. Az FTC-ben a 18 éves Madarász Ádám végigjátszotta a meccset, akárcsak a 20 esztendős Vingler László az ETO-ban. A győrieknél az utolsó percekben pályára lépett az egyaránt 20 éves Bánáti Kevin és Huszár Marcell.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025–2026-OS ÉVADÁNAK 19. FORDULÓJÁBAN: 1464

Csapatok:

Debrecen: 90+90+74=254

MTK Budapest: 90+85+63+1=239

Puskás Akadémia: 90+71+45=206

Kazincbarcika: 63+45=108

Kisvárda: 90+16=106

Újpest: 74+29=103

Győri ETO: 90+8+1=99

Paks: 90

Ferencváros: 90

Diósgyőr: 57+33=90

Nyíregyháza: 79

Zalaegerszeg: 0



Játékosok:

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90

Vitályos Viktor (MTK Budapest): 90

Madarász Ádám (Ferencváros): 90

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Erdélyi Benedek (Debrecen): 90

Horváth Kevin (Paks): 90

Vingler László (Győri ETO): 90

Németh Hunor (MTK Budapest): 85

Manner Balázs (Nyíregyháza): 79

Bodnár Gergő (Újpest): 74

Cibla Flórián (Debrecen): 74

Vékony Bence (Puskás Akadémia): 71

Átrok Zalán (MTK Budapest): 63

Juhász István Bence (Kazincbarcika): 63

Pető Milán (Diósgyőr): 57

Klausz Milán (Kazincbarcika): 45

Ásványi Domonkos (Puskás Akadémia): 45

Varga Zétény (Diósgyőr): 33

Fenyő Noah (Újpest): 29

Pintér Filip (Kisvárda): 16

Bánáti Kevin (Győri ETO): 8

Huszár Marcell (Győri ETO): 1

Kovács Patrik (MTK Budapest): 1

(Kiemelt képünkön: A 20 éves Horváth Kevin (Paks) betalált a Puskás Akadémia elleni bajnokin Forrás: Paksi FC)