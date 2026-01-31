Nemzeti Sportrádió

Premier League: Liverpool–Newcastle

2026.01.31. 20:55
Szoboszlai (balra) jobbhátvédként kapott helyet a Liverpoolban, itt Hall-lal csatázik (Fotó: Getty Images)
Newcastle Liverpool Premier League
A bajnoki címvédő Liverpool a Newcastle-t fogadja a Premier League 24. fordulójában, a mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.

ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ
Liverpool–Newcastle United 4–1 – ÉLŐ
Liverpool, Anfield Road. Tv: Spíler 1. Vezeti: Simon Hooper
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah (Chiesa, 83.), Wirtz (Endo, 87.), Gakpo – Ekitiké (C. Jones, 83.). Vezetőedző: Arne Slot.
Newcastle: Pope – Trippier (Osula, 84.), Thiaw, Burn, Hall (A. Murphy, 89.) – Tonali, J. Ramsey, Willock (J. Murphy, 73.) – Elanga (Woltemade, 73.), Gordon, Barnes (Wissa, 73.). Vezetőedző: Eddie Howe.
Gólszerző: Ekitiké (41., 43.), Wirtz (67.), Konaté (90+3.), ill. Gordon (36.)

 

 

 

