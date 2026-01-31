Nemzeti Sportrádió

La Liga: Elche-Barcelona

RÓTH ZOLTÁN
2026.01.31. 20:48
Fotó: Getty Images
FC Barcelona Barcelona spanyol foci Elche spanyol bajnokság spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 22. fordulójában a Barcelona az Elche otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
ELCHE–BARCELONA 1–3 (1–2) – élőben az NSO-n!
Elche, Manuel Martínez Valero Stadion, 21 óra (TV: Spíler2 TV). Vezeti: A. Ruíz 
ELCHE: I. Pena – J. Donald, Chust, Affengruber (Petrot, 74.), A. Pedrosa – Diangana (M. Neto, 60.), R. Mendoza, Aguado (Redondo, 56.), Valera – Á. Rodríguez (Cepeda, 74.), André Silva (Boayar, 60.). Vezetőedző: Eder Sarabia
BARCELONA: J. García – Koundé (R. Araújó, 84.), Cubarsí, E. García, A. Balde – Dani Olmo (Bernal, 62.), F. de Jong, Fermín López (M. Casadó, 84.) – Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, 62.), Raphinha (Rashford, a szünetben). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Á. Rodríguez (29.), ill. Lamine Yamal (6.), Ferran Torres (40.), Rashford (72.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

Ezek is érdekelhetik