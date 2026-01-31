La Liga: Elche-Barcelona

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ

ELCHE–BARCELONA 1–3 (1–2) – élőben az NSO-n!

Elche, Manuel Martínez Valero Stadion, 21 óra (TV: Spíler2 TV). Vezeti: A. Ruíz

ELCHE: I. Pena – J. Donald, Chust, Affengruber (Petrot, 74.), A. Pedrosa – Diangana (M. Neto, 60.), R. Mendoza, Aguado (Redondo, 56.), Valera – Á. Rodríguez (Cepeda, 74.), André Silva (Boayar, 60.). Vezetőedző: Eder Sarabia

BARCELONA: J. García – Koundé (R. Araújó, 84.), Cubarsí, E. García, A. Balde – Dani Olmo (Bernal, 62.), F. de Jong, Fermín López (M. Casadó, 84.) – Lamine Yamal, Ferran Torres (Lewandowski, 62.), Raphinha (Rashford, a szünetben). Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Á. Rodríguez (29.), ill. Lamine Yamal (6.), Ferran Torres (40.), Rashford (72.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE