Európai kézilabdaligák: Zsembery Viktória hét gólt szerzett

2026.01.31. 21:41
Fotó: FB/Club Balonmano Porrino
Zsembery Viktória hét gólja ellenére a BM Porrino 24–21-re kikapott a Costa Del Sol Málaga otthonában a spanyol női kézilabda-bajnokság szombati játéknapján.

A liga honlapja szerint a magyar játékos volt a mezőny legeredményesebb tagja.

A CBM Morvedre többek között Török Lilly négy góljával győzött 23–22-re a Sporting La Rioja otthonában. Sorozatban harmadszor kapott ki az előtte veretlen címvédő, a Super Amara Bera Bera: Ogonovszky Eszter együttese – a magyar játékos négy gólt szerzett – hazai pályán 30–28-as vereséget szenvedett a Mecalia Atlético Guardés csapatától.

Szabó Laura öt, Pénzes Laura pedig három gólt lőtt a BSV Sachsen Zwickauban, amely 32–28-ra kikapott a HSG Blomberg-Lippe otthonában a német női bajnokságban. Szabó Anna öt, Faragó Luca egy találattal járult hozzá az Európa Liga-címvédő Thüringer HC 33–23-as győzelméhez az SU Neckarsulm otthonában.

Korsós Dorina két góllal vette ki a részét a Rapid Bucuresti 32–27-es hazai sikeréből a Dunarea Braila ellen a román női bajnokságban.

Továbbra is százszázalékos teljesítménnyel vezeti a szlovák-cseh női bajnokság, a MOL Extraliga alapszakaszának tabelláját Debre Viktor vezetőedző csapata. A Dunaszerdahely ezúttal meglepően szoros mérkőzésen, 33–32-re nyert a Házená Kynzvart otthonában. Bánfai Kíra és Élő Beatrix négy-négy, Farkas Júlia és Molnár Korinna két-két, Pénzes Mónika és Woth Viktória egy-egy találattal zárt a HC DAC együttesében.

