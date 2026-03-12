Birkózás: Terék Gerda U23-as Európa-bajnok, Pók Karolina bronzérmes

A vajdasági Nagybecskereken zajló U23-as birkózó Európa-bajnokság csütörtöki napjának helyosztóin az 55 kilósok között Terék Gerda döntőben birkózott, amiben 11-0-ra győzte le az U20-as világ- és Európa-bajnoki érmes azeri Shirinovát, és

megszerezte az első helyet.

Nem sokkal később a 68 kilogrammos Pók Karolina 4-1-re győzte le a brozmeccsen az U20-as Eb-bronzérmes lengyel Domaszkut.

A hazai szövetség beszámolója szerint pénteken az 57 kilósok között Szenttamási Róza kezdte meg a szereplést: az utolsó percben még 3-1-es előnyben volt a felnőtt Eb-bronzérmes, U20-as világ- és kétszeres Európa-bajnok ukrán Filipoviccsal szemben, végül azonban 5-3-ra kikapott. Szenttamási vigaszágra került, ahol az oroszt kell legyőznie a német elleni bronzmérkőzéshez.

(Kiemelt képünkön: Terék Gerda keze a magasban Forrás: UWW/MBSZ)