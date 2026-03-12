Nemzeti Sportrádió

El

Ferencváros–Braga 2–0

Birkózás: Terék Gerda U23-as Európa-bajnok, Pók Karolina bronzérmes

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.03.12. 19:37
null
Címkék
Terék Gerda utánpótlás bírkózás utánpótlássport
Az 55 kilós Terék Gerda aranyérmet szerzett az U23-as birkózó Európa-bajnokságon, Pók Karolina harmadik lett.

A vajdasági Nagybecskereken zajló U23-as birkózó Európa-bajnokság csütörtöki napjának helyosztóin az 55 kilósok között Terék Gerda döntőben birkózott, amiben 11-0-ra győzte le az U20-as világ- és Európa-bajnoki érmes azeri Shirinovát, és

megszerezte az első helyet.

Nem sokkal később a 68 kilogrammos Pók Karolina 4-1-re győzte le a brozmeccsen az U20-as Eb-bronzérmes lengyel Domaszkut.

A hazai szövetség beszámolója szerint pénteken az 57 kilósok között Szenttamási Róza kezdte meg a szereplést: az utolsó percben még 3-1-es előnyben volt a felnőtt Eb-bronzérmes, U20-as világ- és kétszeres Európa-bajnok ukrán Filipoviccsal szemben, végül azonban 5-3-ra kikapott. Szenttamási vigaszágra került, ahol az oroszt kell legyőznie a német elleni bronzmérkőzéshez.

(Kiemelt képünkön: Terék Gerda keze a magasban Forrás: UWW/MBSZ)

Terék Gerda utánpótlás bírkózás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Birkózás: magyar arany- és bronzérem az U23-as Eb-n

Birkózás
3 órája

A Honvéd U15-ös csapata tizenegyesekkel legyőzte a PSG korosztályos gárdáját

Minden más foci
6 órája

Atlétika: ez aztán a szintugrás Horváth Botondtól!

Utánpótlássport
14 órája

Birkózás: Terék Gerda döntős az U23-as Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
Tegnap, 20:29

Cselgáncs: Bartyik Szófia az Ek-érmek után célba veszi az Eb-dobogót

Utánpótlássport
Tegnap, 9:01

Birkózás: Angyal Krisztián bronzmeccses az U23-as Eb-n

Utánpótlássport
2026.03.10. 19:10

Vízilabda: több csapat az aranyéremre hajt a fiú ifjúsági bajnokságban

Utánpótlássport
2026.03.10. 18:00

Labdarúgás: több mint 1500 fiatalperc az NB I 25. fordulójában

Utánpótlássport
2026.03.10. 09:04
Ezek is érdekelhetik