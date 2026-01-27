A hónap up-edzője: Tokaji Viktor jégkorongtréneré a decemberi díj

A díj ötödik évadának negyedik kiírásában Güttler Károly úszó-, Konkoli Gyula ökölvívó- és Tokaji Viktor jégkorongedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján a decemberi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – az U20-as férfi jégkorong-válogatott 49 éves szövetségi edzője, a FEHA19 akadémiai felnőttcsapatának vezetőedzője, a felnőttválogatott másodedzője vehette át.

Tokaji Viktor az U20-as férfi jégkorong-válogatott 48 éves szövetségi edzője, a FEHA19 akadémiai felnőttcsapatának vezetőedzője, a felnőttválogatott másodedzője kiváló játékoskarriert tudhat maga mögött: kilencszeres magyar bajnok, hatszoros Magyar-kupa-győztes és 222-szer szerepelt a válogatottban. Az edzősködés úgy kezdődött számára, hogy a 2015-ös, krakkói divízió I/A-csoportos világbajnokságot – csapatkapitányként – sérülés miatt ki kellett hagynia, ám a szakmai stáb tagjaként ő is jelen volt Lengyelországban, ahol a válogatott másodszor is kiharcolta az A-csoportba jutást. A visszavonulása után az edzői team állandó tagja lett. 2017-től a MAC utánpótlásedzőjeként, illetve az U18-as válogatott másodedzőjeként dolgozott. A MAC-nál később felkerült a szlovák Extraligában szereplő felnőttcsapathoz segédedzőként Majoross Gergely vezetőedző (a jelenlegi szövetségi kapitány) mellé. Öt évvel ezelőtt Tokajit a DVTK első csapatának élére nevezték ki, a miskolciaknál két és fél szezont töltött. 2023 óta a fehérvári akadémián dolgozik; előbb az U20-as csapatot irányította, majd immár második éve az Erste Ligásban szereplő nagycsapatot vezeti. Ezzel párhuzamosan 2017-től 2024-ig volt az U18-as válogatott másodedzője, míg jelenleg az U20-as nemzeti csapat szakvezetője, illetve a felnőttválogatott szakmai stábjának is tagja. Legnagyobb edzői sikerei közé tartozik, hogy a nagyválogatottal két A-csoportos világbajnokságon is szerepelhetett, és a tavalyi, dániai elit-vb-n ő is részese volt a történelmi bennmaradásnak.

Az U18-asokkal hét korosztályos vb-n járt segédedzőként, míg az U20-asokat – immár vezetőedzőként – feljuttatta a divízió I/A-csoportba.

A nagyjából tízéves edzői pályafutása alatt számos neves játékossal foglalkozott éveken át, a mostani felnőttválogatottak közül néhány név a teljesség igénye nélkül: Terbócs István, Fejes Nándor, Nagy Krisztián, Garát Zsombor.

A decemberi díjazott: Tokaji Viktor Fotó: Vasas Attila

Decemberben a Milánóban rendezett divízió I/B-csoportos világbajnokságon szerepelt a Tokaji Viktor vezette U20-as férfiválogatott, amely

rendkívül meggyőző teljesítménnyel megnyerte a tornát, és kiharcolta a feljutást.

Ezzel a juniorok a 2024-es kiesés után most rögtön visszakerültek a harmadosztályból a másodikba. A magyar fiúk a litvánok, az észtek, a lengyelek és japánok legyőzése mellett csupán egyetlen vereséget szenvedtek (a házigazda olaszoktól), az aranyérem megszerzése azonban nem forgott veszélyben.

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Molnár Zoltán elnök, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük Kovács Attila, a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója és Majoross Gergely, a felnőtt hokiválogatott szövetségi kapitánya méltatta a díjazottat. A ceremónián megjelent az U20-a válogatott 18 éves játékosa, Mayer Marcell is.

Molnár Zoltán elmondta, úgy véli, az edzői sikerekben alapkellék a sportolóként megszerzett tapasztalat, a játékosmúlt, amely Tokaji esetében vitathatatlanul kimagaslóan eredményes volt.

Kovács Attila mindenekelőtt a díj létrehozóinak mondott köszönetet „hatalmas dolog”-nak minősítve az elismerést, majd hozzátette, személy szerint számára külön öröm a Tokajival elért diadal, hiszen a díjazott az első általa kinevezett válogatottedző.

Majoross Gergely – akit játékosként, trénerként és családi barátként is hosszú ideje szoros szálak fűznek Tokajihoz – azt emelte ki, hogy kollégája a sportágban dolgozó igazán minőségi edzők egyike, akik értik és érzik a szakmát. „Nem véletlen, hogy az U20-as válogatott mentálisan nagyon egyben volt a világbajnokságon, és tudása legjavát nyújtotta a legfontosabb pillanatokban.”

Tokaji Viktor Molnár Zoltántól veszi át a díjat Fotó: Vasas Attila

Mayer Marcell megjegyezte, társai figyelmeztették, amikor bekerült a nemzeti csapatba, hogy

a mesterrel óvatosan lehet csak viccelődni.

És valóban: kőkeményen megkövetelte a munkát mindig, ugyanakkor, ha elvégeztük a feladatainkat, rendre megkaptuk a lehetőséget a pihenésre, és sok csapatépítő programon is részt vehettünk, ami hozzájárult a csapategység megteremtéséhez, az emberi kapcsolatok erősítéséhez.”

A díjazott így nyilatkozott az elismerés átvételekor: „Nagy kihívást jelentett, hogy a rendelkezésünkre álló rövid időben, szinte sprintben összegyúrjuk a társaságot, de a jelek szerint sikerült.” Utánpótlás-edzői hitvallását pedig így határozta meg:

Hasznos, értékes embereket szeretnék nevelni a jégkorong segítségével. Olyanokat, akik csapatban gondolkodnak, és később, az élet más területein is megállják a helyüket.

(Kiemelt képünkön: A díjátadó résztvevői, balról: Bruckner Gábor, Kovács Attila, Tokaji Viktor, Mayer Marcell, Majoross Gergely, Molnár Zoltán Fotó: Vasas Attila)