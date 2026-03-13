Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: bejutott a döntőbe az Újpest az U18-as osztrák rájátszásban

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.03.13. 13:39
Címkék
jégkorong utánpótlás utánpótlássport Újpesti Jégkorong Akadémia
Négymeccses párharcban az Újpesti Jégkorong Akadémia legyőzte a dél-tiroli Alps Ice Academy csapatát, és ezzel bejutott az U18-as osztrák bajnokság döntőjébe.

Folytatja menetelését az Újpest U18-as jégkorongcsapata az osztrák korosztályos bajnokság rájátszásában. Virág Csaba együttese a Vienna Capitals kiverése után a legjobb négy között az olasz Alps Ice Academy gárdáján is túljutott. A negyedik kerületiek 3–1-re húzták be a párharcot. A csütörtöki, idegenbeli találkozón az UTE 4–2-es győzelemmel zárta le a párharcot, és jutott be így a bajnoki fináléba, amelyben a Red Bull Salzburg vár az újpestiekre.

Mindeközben az Újpest U20-as csapata is nagy csatát vív a Klagenfurttal az osztrák juniorliga elődöntőjében. Jelenleg 2–2-re áll a párharc, miután a csütörtöki meccset 5–3-ra megnyerték az Árkovics Bálint vezette lila-fehérek, és ezzel kiharcolták a mindent eldöntő ötödik mérkőzést, ezt  szombat délután 14 órától játsszák Klagenfurtban.

(Kiemelt kép forrása: Újpesti Jégkorong Akadémia)

 

 

