Tóth István: Minden gyerek tehetséges valamiben

2025.12.01. 11:17
Gerevich György-díj utánpótlássport tornasportok Tóth István
Nemrégiben a Groupama Arénában adták át a legendás kardvívó mesteredzőről, Gerevich Györgyről elnevezett nevelőedzői díjakat. A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága, a Sportegyesületek Országos Szövetsége és a Magyar Edzők Társasága által létrehozott elismerést tizenkét sportszakember vehette át. A kitüntetettek közül ezúttal Tóth Istvánt, a Halas Fitness Egyesület alapító elnökét és tornászedzőjét, a kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola testnevelő tanárát mutatjuk be.

Tóth István Kiskunhalason nőtt fel, versenyszerűen szertornázott, majd 1990-ben testnevelő tanárként került vissza a Fazekas Mihály Általános Iskolába, melyben maga is megszerette a sportot.

Testnevelő tanárként nemcsak a tanórai nevelésben, hanem sportprogramok, táborok, versenyek szervezésében is aktívan részt vesz.

A Fazekas Diáksport Egyesület elnökeként és a Halas Fitness Egyesület vezetőjeként évtizedek óta szervezi a város sportéletét, és segíti a fiatal tehetségek kibontakozását. Az iskolában úszást is oktat. A Tóth István által edzett tornászok közül többen Európa Kupa-dobogósok és országos Fit Kid-győztesek lettek. Tanítványai rendszeresen szerepelnek a tornászok diákolimpiai döntőjében, melyben az elmúlt évekből több egyéni és csapatban elért első helyezéssel büszkélkedhetnek.

Tóth István tanítványai körében

– mondja Tóth István. – Próbálom azt a tudást, elkötelezettséget és alázatot átadni a gyerekeknek, amelyet én is kaptam edzőimtől, tanáraimtól. A tanítványaimmal igyekszem megértetni, hogy mennyire fontos a mindennapos sportolás, és nem feltétlenül kell, hogy az versenyszerű legyen. Úszást kicsiknek, óvodásoknak tartok játékos formában. Az elsődleges cél, hogy a növendék szokja, majd szeresse meg a vizet, mert utána sokkal könnyebb őt megtanítani úszni. Egyébként testnevelő tanárként számos sportággal foglalkoztam a röplabdától kezdve a labdarúgáson vagy az atlétikán át az asztaliteniszig. Meggyőződésem, hogy minden gyerek tehetséges, csak meg kell találni, hogy miben. A leglényegesebb, hogy miután a gyerekek kikerülnek az iskolából vagy az egyesületeinkből, végig jelen legyen az életükben a sport.”

(Kiemelt képünkön: Tóth István)

Ezek is érdekelhetik