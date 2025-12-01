A Nemzeti Sport volt a legolvasottabb a sportmédiában a múlt héten is

A 2025-ös év 48. naptári hetében is a Nemzeti Sport Online volt a magyar sportrajongók legolvasottabb honlapja. A november 24-től november 30-ig tartó időszakban majd’ 7 millió oldalt töltöttek le felhasználóink. A Nemzeti Sport a közösségi médiában is népszerű, több mint 1.9 millió felhasználó találkozott a posztjainkkal. (a múlt hónap átlagos napi nyomtatott példányszáma 22 998).

Köszönjük olvasóink támogatását – a korrekt tájékoztatás jegyében rendszeresen publikálunk sportmédiát érintő olvasottsági adatokat.